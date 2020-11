Grippe ou Covid-19 ? Voici les tests qui permettent de les distinguer

L'ESSENTIEL la recherche du SARS-CoV-2 et des virus grippaux par test antigénique chez les enfants présentant des symptômes d’une infection respiratoire est indiquée.

L’entrée dans l’automne marque le retour des infections respiratoires hivernales dont les symptômes – peu spécifiques – ressemblent parfois à ceux de la Covid-19 (fièvre, nez bouché, maux de tête…).



Le test multiplex



Pour poser un diagnostic clair, il est possible de faire plusieurs tests unitaires réalisés simultanément, ou d’utiliser un test dit "multiplex", qui permet de détecter simultanément plusieurs agents infectieux à partir d’un même prélèvement.



La HAS (Haute Autorité de Santé) "considère qu’il y a un intérêt à rechercher un ou plusieurs virus des infections respiratoires hivernales (dont la grippe) en association avec une recherche du SARS-CoV-2 chez les seuls patients qui présentent des symptômes, et pour qui le résultat sera utile pour déterminer la nature de la prise en charge et/ou un isolement particulier", soit : les adultes hospitalisés ou arrivant aux urgences, les résidents en EHPAD et les jeunes enfants.

Quels tests chez les adultes ?



Chez un adulte, la réalisation de tests RT-PCR de recherche du SARS-CoV-2 et de tout autre virus responsable d’infections virales hivernales est indiquée dès l’arrivée à l’hôpital. Il est rappelé qu’un test antigénique SARS-CoV-2 peut également être utilisé aux urgences.



"A l’hôpital, que ce soit au cours de l’hospitalisation d’un patient adulte ou lors de son arrivée aux urgences, face à des symptômes évocateurs d’une infection respiratoire, il est important d’identifier spécifiquement le virus en cause pour isoler correctement le patient et entreprendre la prise en charge la plus adaptée", justifie la HAS.



Face à un adulte résidant dans un établissement social ou médico-social, un double test COVID-19 et grippe devra être réalisé en présence de symptômes évocateurs de ces deux pathologies. Le test sera alors antigénique ou RT-PCR pour la recherche du SARS-CoV-2, et RT-PCR pour la recherche de la grippe.



Quels tests chez les enfants ?



Dans un cadre classique, la recherche du SARS-CoV-2 et des virus grippaux par test antigénique chez les enfants présentant des symptômes d’une infection respiratoire est indiquée, notamment pour éviter le recours aux traitements antibiotiques si l’infection s’avérait d’origine virale.



Chez les enfants hospitalisés, tous les virus respiratoires suspectés doivent être recherchés par tests RT-PCR, avec une attention particulière à porter sur le virus respiratoire syncytial (VRS) responsable de la bronchiolite. En revanche, aux urgences, on privilégiera un test antigénique pour la recherche du SARS-CoV-2.



Si l’enfant réside au sein d’une structure sociale ou médico-sociale et présente des symptômes d’une infection respiratoire, des tests antigéniques de recherche du SARS-CoV-2 et des virus grippaux doivent être réalisés afin de prendre les mesures d’isolement adaptées.



"Chez les enfants, les pathologies respiratoires ont des manifestations moins franches que chez les adultes, mais leurs conséquences peuvent être graves, et un traitement antibiotique probabiliste est souvent initié", explique la HAS. "Par ailleurs, chez les enfants, la charge virale est plus élevée que celle observée chez l’adulte, même en cas de symptômes souvent légers", concluent les experts.