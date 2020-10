Grippe : 60% des pharmaciens déjà en rupture de stock de vaccins

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le message pro-vaccination des autorités sanitaires est passé. Selon un sondage réalisé par l'USPO, 60% des pharmacies sont déjà en rupture de stock de vaccin contre la grippe, et 92% des officines seront en rupture si la deuxième livraison n'est pas rapprochée, alors que 40% des unités restent encore à livrer.



L'objectif est d’approcher les 75% de couverture





“Il aurait fallu communiquer auprès des personnes prioritaires, puis du personnel soignant, et après regarder ce qu'il nous restait. Tout ça ressemble à de l'improvisation", déplore dans La Dépêche Pascal Fontaine, le directeur commercial du groupe Lafayette. “

Dans un récent communiqué, l’ANSM, soutenue par les autorités sanitaires et de nombreux politiques, avait plaidé pour une vaccination massive contre la grippe , qu’il est possible de réaliser depuis mardi 13 octobre jusqu’au 31 janvier 2021. “Pour cette campagne vaccinale, l'objectif est d’approcher les 75% de couverture telle que préconisée par l’OMS chez les personnes ciblées par les recommandations", expliquait l’ANSM, notamment dans le but de réduire le risque d'épidémie croisée avec la Covid-19.