Grippe : en perte de vitesse, l'épidémie n'est pas encore terminée

L'ESSENTIEL L'épidémie de grippe continue de sévir dans plusieurs régions de France

Chaque année, la grippe touche entre 2 et 6 millions de personnes en France

8 100 personnes sont mortes de la grippe durant la saison 2018-2019

Alors qu’on ne parle plus que du coronavirus, la grippe continue de tuer silencieusement. Si l'épidémie diminue et a même cessé en Corse, elle n’est toutefois pas encore complètement terminée en France métropolitaine, nous apprend le dernier bulletin hebdomadaire de Santé publique France.

Dans le détail, l’activité grippale a diminué dans sept régions de métropole. Elle reste stable dans six autres. “Dans les régions Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Ile-de-France, Normandie et Occitanie, l’activité́ grippale est stable cette semaine”, est-il précisé. La Corse quant à elle est passée en phase post-épidémie.

Selon le point hebdomadaire de Santé publique France, le nombre de passages aux urgences pour grippe ou syndrome grippal a diminué de 20% la semaine dernière par rapport à la semaine précédente (4 896 contre 6 143). Le nombre d'hospitalisations après passage aux urgences a reculé de la même façon (- 21%). Du côté de SOS Médecins, la part des visites pour grippe s’est réduite de 9%, tout comme le taux de consultation de généralistes pour ce motif. Cependant, les médecins étant tous débordés par le coronavirus et refusant souvent de nouveaux patients si ces derniers ne sont pas à risque, il se peut également que plusieurs cas de grippe n’aient pas été recensés.

Depuis le 4 novembre 2019, 809 cas graves de grippe admis en réanimation en métropole ont été signalés, dont 29 la semaine dernière. Parmi ces patients, 83% sont décédés, soit 10%. Parmi les victimes, on compte 10 enfants de moins de 15 ans, 36 personnes de 15-64 ans et 37 de 65 ans et plus.

Se laver les mains après chaque sortie

Chaque année, la grippe touche 2 à 6 millions de personnes en France où elle a fait 8 100 morts pour la saison 2018-2019. Elle se traduit d’abord par une grande fatigue, des frissons et une toux sèche et douloureuse. Puis, la gorge commence à gratter, la fièvre monte à plus de 39 degrés, le nez coule et le malade est en proie à d’horribles migraines, ponctuées de douleurs musculaires et articulaires.

Le temps d’incubation dure le plus souvent entre 24 et 48 heures mais peut s’étendre à 72 heures. Le patient est contagieux avant l’apparition des symptômes et ce pendant environ six jours. La contamination peut se faire de trois manières : par voie aérienne, quand le malade projette des goulettes de salive dans l’air en parlant, toussant ou éternuant, par contact direct rapproché avec ce dernier et, enfin, en touchant des objets après lui.

Pour ne pas attraper le virus, lavez-vous systématiquement les mains après chaque sortie. Evitez les contacts rapprochés avec une personne grippée, surtout si vous êtes fragile. Bien évidemment, ne partagez pas des couverts, des verres ou des brosses à dents. Pensez également à aérer votre domicile 10 à 15 minutes par jour pour renouveler l’air et éviter la prolifération des virus. Si vous êtes vous-même malade, éternuez ou toussez dans votre coude et utilisez un mouchoir à usage unique.