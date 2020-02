Grippe : forte augmentation de la vaccination, notamment grâce aux pharmacies

Avec un taux de consultations pour syndrome grippal estimé à 301/100 000 habitants, selon le dernier bilan de Santé publique France, la vaccination demeure essentielle pour limiter l'ampleur de l'épidémie.

La bonne nouvelle, c'est que l'on note une forte hausse des vaccinations contre la grippe, notamment sur la période d'octobre à décembre 2019 avec plus de 10,6 millions de doses vendues, soit 600 000 de plus que l'année précédente à la même époque et 1,3 million de plus qu'il y a deux ans, selon le réseau Pharmastat. Un succès dû en partie à l'extension de la vaccination contre la grippe dans les pharmacies.

80% des pharmacies vaccinent contre la grippe

Ce dispositif, mis en place le 15 octobre dernier, permet aux Français de se faire vacciner dans les officines en quelques minutes grâce à un bon de prise en charge par l'Assurance maladie, sans avoir besoin de prendre rendez-vous, où 80% des pharmacies du pays proposent désormais ce service. “Quand on vaccine à la pharmacie on améliore la couverture vaccinale, 7,7% de plus de patients vaccinés c'est énorme, déclare à Franceinfo Gilles Bonnefond, président de l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine. Par contre, dans la population qui n'a pas le droit d'être vaccinée en officine, on a perdu 3,8% de vaccinations.”

La campagne de vaccination dans les officines a été étendue jusqu'au 29 février, il n'est donc pas trop tard pour le faire. La vaccination contre la grippe est particulièrement recommandée pour les plus de 65 ans, les femmes enceintes, les adultes et les enfants de plus de 6 mois souffrant de certaines maladies chroniques comme le diabète ou l’asthme, les personnes ayant le statut d’affection longue durée (ALD), celles porteuses du VIH ainsi que les personnes obèses et l'entourage familial des nourrissons de moins de 6 mois à risque de grippe grave.

La grippe fait 7000 morts par an

Chaque année, autour de 7000 personnes décèdent à cause de la grippe. Cette année, depuis le début de l'épidémie, “311 cas graves de grippe admis en réanimation” et “362 épisodes de cas groupés d’infection respiratoire aiguë signalés en collectivités de personnes âgées”, précise Santé publique France. Cette semaine, 8 821 passages à l'hôpital pour grippe ou syndrome grippal (vs 5 645 la semaine d'avant) et 810 hospitalisations ont été recensés.

Les passages concernent principalement les enfants de 0 à 14 ans (57%), plus particulièrement les jeunes enfants de moins de 5 ans (32%). Parmi les hospitalisations pour grippe, les classes d’âge les plus représentées sont les enfants de moins de 5 ans (29%) et les personnes âgées de 75 ans et plus (20%).