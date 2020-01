Grippe : une petite fille perd la vue à cause du virus

Le virus de la grippe peut tuer ou laisser des séquelles indélébiles. Une Américaine de 4 ans en a fait l’expérience. Jade DeLucia a contracté le virus et subi de violentes complications : elle a fait une inflammation du cerveau, appelée encéphalopathie. Elle a perdu la vue, comme l’explique CNN.

Aucun signe d'alerte

Le 19 décembre, la mère de Jade constate qu’elle n’est pas dans son état normal. Au fur et à mesure, sa température augmente. Grâce à des médicaments, la fièvre retombe et la petite fille semble avoir retrouvé sa forme. “Il n’y avait aucun signe qui auraient pu m’alerter sur le fait que quelque chose n’allait vraiment pas chez elle”, se souvient sa maman, Amanda Philipps. Le 24 décembre au matin, Jade est inconsciente dans son lit, le corps brûlant. Ses parents l’emmènent aux urgences où elle est prise de convulsions. Ses yeux roulent vers l’arrière de sa tête. Les médecins décident de la transférer vers un autre hôpital en hélicoptère. Pour sa mère, c’est un choc : “je ne pensais pas la revoir un jour”.

L’équipe de l’hôpital des enfants de l’université de l’Iowa a découvert que la petite fille souffrait d’une encéphalopathie nécrosante aigüe, une inflammation cérébrale, à cause du virus de la grippe. “Ils nous ont dit que son cerveau avait été sévèrement touché, raconte Amanda Philipps, ils nous ont dit que notre enfant ne se réveillerait peut-être jamais, et si elle le faisait, elle ne serait peut être plus jamais la même.”

Des séquelles qui pourraient durer

Un traitement à base de stéroïdes a permis de calmer l’inflammation cérébrale et le 1er janvier, Jade s’est réveillée. Son état de santé s’est amélioré de jour en jour, mais les médecins et les parents ont constaté que quelque chose n’était plus vraiment comme avant. Sa maman lui a apporté sa peluche préférée, et la petite fille n’a pas réagi. “Cela a touché une partie de son cerveau liée à la vue et nous ne savons si elle la recouvrera un jour”, confie la neurologiste Theresa Czech à CNN. Les médecins doivent attendre entre 3 et 6 mois pour en savoir plus. Le temps permettra aussi de connaître les conséquences à long terme de l’encéphalopathie : il est possible que la fillette souffre de troubles cognitifs ou de ralentissements du développement. “Elle a de la chance d’être en en vie”, souligne la neurologiste.

Un vaccin, une saison

Jade avait été vaccinée en mars contre la grippe, mais le vaccin change à chaque saison à mesure que le virus évolue. “Nous voulons que les parents sachent qu’ils devraient vacciner leurs enfants à chaque saison”, insiste Amanda Philipps. Aux États-Unis, 32 enfants seraient morts de la grippe cette année.

