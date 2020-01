Grippe: il faut se faire vacciner au plus vite

Chaque hiver, deux à six millions de personnes attrapent la grippe en France et le virus cause 10 000 décès en moyenne. Pour réduire ces tristes chiffres, la Sécurité sociale a récemment envoyé 13 millions de bons aux personnes fragiles (plus de 65 ans, malades chroniques, femmes enceintes) pour qu’elles puissent se faire vacciner gratuitement en pharmacie. Malgré le succès de l’opération, six régions sont déjà en pré-épidémie : Ile-de-France, PACA, Centre-Val de Loire, Bretagne, Bourgogne et Occitanie. Selon les spécialistes, la vraie épidémie devrait débuter cette semaine ou la prochaine, en raison du retour des enfants dans les écoles. Alors que fin décembre, l’institut Pasteur assurait qu’il était trop tard pour se faire vacciner, aujourd’hui, Bruno Lina, responsable du centre national de référence pour la grippe à Lyon, assure qu’il est encore temps. Même si, il “faut aller très vite”, a-t-il pressé ce lundi 6 janvier au micro d’Europe-1.

“Au bout du compte, il faut quand même 15 jours, voire trois semaines, pour que le vaccin commence à avoir un effet protecteur. Parmi les quelque cas graves de grippe qu’on a observés, les quatre cinquièmes ont été observés chez des gens qui auraient dû être vaccinés. Donc c’est maintenant qu’il faut le faire”, insiste-t-il.

Le 31 décembre, dans une interview accordée à Franceinfo, Vincent Enouf, directeur adjoint du Centre national de référence de la grippe à l'Institut Pasteur, assurait pourtant qu’il était trop tard pour se faire vacciner. Désormais, il faut surtout “favoriser les mesures barrières avec les bons gestes”, déclarait-il, recommandant de “se moucher, se laver les mains fréquemment, éviter d'être au contact d'autres personnes si on se sent malade, (...) aérer fréquemment son habitation”. “C'est très utile, même s'il fait froid de manière à recycler l'air. Si vous toussez, vous pouvez contaminer votre voisin jusqu'à 6 mètres.”

Se faire vacciner tous les ans

“Les deux virus qui circulent sont les virus H3N2 et H1N1. On sait depuis 2009 que le virus H1N1 ne tue pas juste les personnes âgées, cela tue aussi des jeunes actifs. Il faut faire très attention (...) H3N2 provoque des épidémies de grandes ampleurs, mais aussi le H1N1.”

Le virus évoluant constamment, il est recommandé de se faire vacciner tous les ans à l’automne. Chez les adultes, une seule injection est nécessaire. Cette année, le vaccin est d’autant plus recommandé qu’il serait plus efficace que les années précédentes.

“Sur le H1N1, le vaccin est efficace jusqu'à 70%. Sur le H3N2, on est plus mesuré. On a moins de données actuellement. Il protégerait jusqu'à 40% maximum. Une personne qui est vaccinée peut moins bien répondre au vaccin, donc être vaccinée et ne pas être complètement protégée. Être vacciné vous permet de ne pas devenir un cas grave, d'être hospitalisé. Cela adoucit les conséquences”, d’après Vincent Enouf.

500 000 personnes déjà vaccinées contre la grippe en pharmacie

Pour faciliter le processus, tous les pharmaciens peuvent désormais vacciner. Jusqu’ici, 75% d’entre eux se sont lancés. Mi-décembre, le syndicat des pharmaciens d’officine annonçait avoir déjà vacciné 500 000 personnes, contre 1,5 million pour les médecins.

Si vous êtes bien portant, vous pouvez bien évidemment vous faire vacciner, mais cela ne sera pas pris en charge par l’Assurance maladie. Vous pourrez vous le procurer en pharmacie pour une dizaine d’euros puis il vous faudra vous faire vacciner par un médecin ou une infirmière. L’acte de vaccination sera donc à payer en plus.

