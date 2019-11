Grippe : près d’un million de Français déjà vaccinés par leur pharmacien

En France, au cours de l’hiver 2018/2019, plus de 10 000 personnes ont été hospitalisées à la suite de symptômes grippaux et plus de 1 800 personnes ont été admises en service de réanimation. Au total, 8 100 décès sont attribués à la grippe sur cette période. Dans l’espoir de réduire les dommages causés par la grippe saisonnière cette année, les autorités sanitaires françaises autorisent depuis peu la vaccination contre la maladie dans toutes les pharmacies pour les personnes à risque. Et il semblerait que cette nouvelle mesure paye déjà puisque près d’un million de Français ont déjà été vaccinés contre la grippe par leur pharmacien, selon un premier bilan dévoilé par la Fédération des pharmaciens d’officine (FSPF) mardi 19 novembre.

“Cette campagne de vaccination marquée par la généralisation de la possibilité de se faire vacciner en pharmacie, s’annonce donc déjà comme un franc succès”, se félicite la FSPF dans un communiqué. “Un quart des Français déjà vaccinés l’ont été par leur pharmacien (…) La campagne de vaccination 2019, qui a débuté le 15 octobre, a d’ores et déjà dépassé le million de patients vaccinés par leur pharmacien sur un total de près de 4 millions de doses délivrées (…) au 1er novembre”, est-il précisé.

Après deux ans d’expérimentation dans quatre régions tests, les personnes fragiles face à la grippe peuvent désormais se faire vacciner dans les pharmacies de l’ensemble du territoire sans avoir besoin de passer par un médecin ou une infirmière.

Plus de 13 millions de Français éligibles

Sont concernés les plus 65 ans, les patients atteints d’une maladie chronique (diabète, insuffisance cardiaque ou respiratoire) ou d’une obésité sévère et les femmes enceintes, soit plus de 13 millions de personnes, selon les autorités sanitaires.

Concrètement, les personnes éligibles reçoivent automatiquement par courrier de la part de leur caisse d’Assurance maladie un bon de prise en charge avant le lancement de la campagne de vaccination. Sur présentation de ce dernier et sous réserve d’être majeures (la prescription préalable du médecin reste nécessaire pour les moins de 18 ans), elles peuvent ensuite gratuitement retirer le vaccin à la pharmacie et se faire injecter le sérum par un pharmacien volontaire. Tous les pharmaciens de France peuvent théoriquement vacciner, à condition qu’ils aient suivi une courte formation.

Si le vaccin est gratuit, l’acte de vaccination ne l’est pas. “L’injection du vaccin est remboursée au taux habituel, sauf pour les patients pris en charge à 100% au titre d’une affection de longue durée (ALD) pour laquelle la vaccination est recommandée”, précise l’Assurance maladie sur son site internet ameli.fr. Réalisée en pharmacie, l’injection coûtera donc 6,30€. Par un médecin ou une infirmière, elle sera prise en charge à hauteur de 70% ou 60% du tarif conventionnel par la Sécurité sociale.

Comptez 15 jours pour que le vaccin fasse effet

Pour que le vaccin contre la grippe soit efficace, il faut se faire vacciner chaque année. Une seule injection suffit pour les adultes tandis que les enfants de moins de neuf ans n’ayant jamais été vaccinés devront recevoir deux injections à un mois d’intervalle.

Et bien entendu, si le vaccin contre la grippe n’est gratuit et administrable en pharmacie que pour une certaine catégorie de personnes, tout le monde peut en bénéficier. Si vous comptez vous faire vacciner, n’attendez pas que le virus ne se propage, faites-le dès maintenant. Rappelons par ailleurs qu’il faut compter 15 jours entre le moment de la vaccination et celui où vous serez effectivement protégé.

Ce sujet vous intéresse ? Venez en discuter sur notre forum ! Accéder au forum

publicité

publicité

publicité



publicité



publicité



publicité



publicité

publicité

publicité



publicité



publicité



publicité