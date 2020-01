Grippe : 22 morts depuis novembre, l'épidémie continue de faire rage en France

Si le monde entier a actuellement les yeux rivés sur le coronavirus venu de Chine, en France, c’est surtout de la grippe qu’il faut se méfier. En effet, depuis novembre, 22 personnes en sont mortes et l’épidémie continue de faire rage dans toute les régions de métropole sauf la Normandie, actuellement en phase pré épidémique, et à La Réunion, où elle est terminée. Telles sont les principales conclusions du bulletin de Santé publique France paru le 29 janvier. Selon l’agence sanitaire, les victimes sont “2 enfants de moins de 15 ans, 12 cas âgés de 15-64 ans et 8 cas âgés de 65 ans et plus”.

Depuis début novembre, “244 cas graves de grippe ont été signalés” et admis en réanimation, dont 29 la semaine dernière. Les malades étaient en moyenne âgés de 53 ans et 75% d’entre eux présentaient des facteurs de risque. Parmi ces personnes, les trois quarts n’étaient pas vaccinées. La semaine dernière, la grippe a représenté en France 190 consultations pour 100 000 habitants, soit un taux en “forte augmentation” par rapport à la semaine précédente (122), note Santé publique France. L'agence précise : “La proportion de syndromes grippaux parmi les consultations de SOS-Médecins est également en forte augmentation” (11,3 % la semaine passée contre 7,3 % la précédente).

Les passages aux urgences et les hospitalisations pour la grippe ou le syndrome grippal ont également grimpé. Il y en a respectivement eu 5 514 et 460 la semaine dernière, contre 3 480 et 335 la semaine d’avant. Les passages concernent surtout les enfants de moins de cinq ans (35 %) et les 15-44 ans (31 %). Les tous petits sont également les plus hospitalisés, devant les 75 ans et plus (29% contre 21%).

Une personne grippée est contagieuse six jours en moyenne

Chaque année, la grippe touche entre 2 et 6 millions de personnes en France et entraîne 10 000 décès en moyenne. Au niveau mondial, elle ferait entre 290 000 et 650 000 morts tous les ans, d’après les chiffres de l’OMS. Si les épidémies peuvent toucher toutes les tranches d’âge, les plus vulnérables sont les enfants de moins deux ans, les adultes de plus de 65 ans, les personnes atteintes de certaines maladies chroniques comme le diabète et les femmes enceintes.

Au niveau des symptômes, la grippe se traduit tout d’abord par une grande fatigue, des frissons et une toux sèche et douloureuse. Dans un second temps, la gorge gratte de plus en plus, la fièvre monte à plus de 39 degrés, le nez coule et le patient souffre de terribles migraines ainsi que de douleurs musculaires et articulaires.

Le temps d’incubation dure le plus souvent entre 24 et 48 heures mais il peut s’étendre à 72 heures. Le malade est contagieux avant l’apparition des symptômes et ce pendant environ six jours en moyenne. La contamination peut se faire de trois manières : par voie aérienne, quand le malade projette des goulettes de salive dans l’air en parlant, toussant ou éternuant, par contact direct rapproché avec ce dernier et enfin par contact avec des objets qu’il a touchés.

La vaccination reste le meilleur moyen de se protéger du virus

Ainsi, pour ne pas attraper le virus, lavez-vous systématiquement les mains après chaque sortie et contact avec un malade, rappelle Santé publique France. Evitez les contacts rapprochés avec une personne grippée, surtout si vous êtes fragile, et bien évidemment, ne partagez pas des objets tels que des couverts, des verres ou des brosses à dents. Pensez également à aérer quotidiennement votre domicile pendant 10 à 15 minutes pour renouveler l’air et éviter la prolifération des virus. Si vous êtes vous-même grippé, pensez bien à éternuer ou tousser dans votre coude et à utiliser un mouchoir à usage unique. Cependant, pour se protéger de la grippe, le meilleur moyen reste encore la vaccination, rappelle Santé publique France.

C’est pourquoi, à l’approche de l’hiver, la Sécurité sociale a envoyé 13 millions de bons aux personnes fragiles pour qu’elles puissent se faire vacciner gratuitement en pharmacie. Après l’injection du sérum, un délai de 15 jours est nécessaire pour être protégé. Pour plus d’informations sur le sujet, rendez-vous sur les sites de l’Assurance maladie et de Vaccination info service.