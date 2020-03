Grippe : l'épidémie se stabilise

Les Français ont beau ne plus parler que du coronavirus, c’est encore la grippe qui fait le plus de malades avec 228 personnes touchées sur 100 000. L’épidémie s’est toutefois stabilisée en métropole durant la semaine du 17 au 23 février, soit la huitième semaine, selon le dernier bulletin épidémiologique de Santé publique France.

En Ile-de-France, le pic épidémique, atteint en semaine 5, est désormais passé. Dans les régions Bourgogne-Franche-Comté, Corse et Normandie, l’activité est stable. Elle a diminué en Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Centre-Val de Loire, Grand-Est, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d’Azur. A La Réunion, l’épidémie est terminée tandis qu’elle se poursuit aux Antilles, en Guyane et à Mayotte.

Dans le détail, les régions les plus touchées en semaine 8 sont la Bourgogne-Franche-Comté (508 cas pour 100 000), l’Auvergne-Rhône-Alpes (406 cas pour 100 000) et la Provence-Alpes-Côte d’Azur (387 cas pour 100 000). L’incidence devrait encore continuer à diminuer dans les prochaines semaines. L’incidence des syndromes grippaux devrait poursuivre sa diminution dans les prochaines semaines.

Pour l’heure, 55 décès dus à la grippe cet hiver

Parmi les 654 cas de grippe “graves” recensés depuis le 4 novembre, 76% d’entre eux étaient des personnes à risques (séniors, femmes enceintes, personnes souffrant de maladie chronique…). Parmi elles, 70% n’étaient pas vaccinées. Jusqu’au 29 février, il était pourtant possible pour les “personnes à risque” de se faire vacciner gratuitement en pharmacie, sur présentation d’un bon de l’Assurance maladie.

Chaque année, deux à six millions de personnes sont touchées par la grippe et environ 7000 en meurent. Au cours de l’hiver 2018-2019 ; l’épidémie n’a duré que huit semaines mais a été particulièrement forte. En effet, plus de 65 600 passages aux urgences auraient été recensés pour syndrome grippal et 8 100 décès tous âges confondus ont été attribués au virus. Pour l’heure, depuis le 4 novembre 2019, 55 personnes sont décédées de la grippe : “9 enfants de moins de 15 ans, 24 cas âgés de 15-64 ans et 22 cas âgés de 65 ans et plus”, écrit Santé publique France.

Se laver régulièrement les mains, aérer son domicile régulièrement…

Au niveau des symptômes, la grippe se traduit d’abord par une grande fatigue, des frissons et une toux sèche et douloureuse. Puis, la gorge gratte de plus en plus, la fièvre monte à plus de 39 degrés, le nez coule et le patient souffre de terribles migraines ainsi que de douleurs musculaires et articulaires.

Le temps d’incubation dure le plus souvent entre 24 et 48 heures mais il peut s’étendre à 72 heures. Le malade est contagieux avant l’apparition des symptômes et ce pendant environ six jours en moyenne. La contamination peut se faire de trois manières : par voie aérienne, quand le malade projette des goulettes de salive dans l’air en parlant, toussant ou éternuant, par contact direct rapproché avec ce dernier et enfin par contact avec des objets qu’il a touchés.

Ainsi, pour ne pas attraper le virus, lavez-vous systématiquement les mains après chaque sortie et contact avec un malade, rappelle Santé publique France. Evitez les contacts rapprochés avec une personne grippée, surtout si vous êtes fragile, et bien évidemment, ne partagez pas des objets tels que des couverts, des verres ou des brosses à dents. Pensez également à aérer quotidiennement votre domicile pendant 10 à 15 minutes pour renouveler l’air et éviter la prolifération des virus. Si vous êtes vous-même grippé, pensez bien à éternuer ou tousser dans votre coude et à utiliser un mouchoir à usage unique.