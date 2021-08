Covid-19 : le protocole de rentrée des classes

L'ESSENTIEL À l'école élementaire, au collège et au lycée, les cours vont reprendre en présentiel.

Le port du masque sera obligatoire, les salles devront être aérées et régulièrement désinfectées.

Si un cas positif se déclare, les classes fermeront sauf au collège et lycée pour les élèves vaccinées avec les deux injections.

Pour les enfants, c’est bientôt la reprise. Le jeudi 2 septembre marque la rentrée scolaire qui a lieu sur fond de poussée épidémique. Pour tenter de limiter les risques que le virus ne circule dans les écoles, le gouvernement a choisi d’appliquer en métropole un protocole sanitaire renforcé de niveau 2, sur un total de 4, mais de ne pas appliquer le pass sanitaire. Dans les Antilles et en Guyane, en revanche, la situation sanitaire dégradée pourrait conduire à adopter des mesures spécifiques, qui pourraient aller au-delà du niveau 4.

#Rentree2021 | Le protocole sanitaire #covid19 de niveau 2 permet d'avoir la rentrée la plus normale possible, tout en préservant la santé de chacun.

➡️https://t.co/LIYIaKr4W0 pic.twitter.com/1zis9iMA1R — Ministère Éducation nationale, Jeunesse et Sports (@education_gouv) August 22, 2021

Les cours en présentiel

L’objectif affiché est “d'avoir la rentrée la plus normale possible, avec les élèves en classe, tout en préservant la santé de chacun”, a assuré Jean-Michel Blanquer dans un entretien accordé au Journal du Dimanche. Cela signifie d’abord que les élèves vont pouvoir venir en classe et suivre les cours en présentiel, que ce soit à l’école élémentaire au collège ou au lycée.

Masque obligatoire dès l’école élémentaire

Dans les salles de classe, il faudra respecter les mesures sanitaires qui sont prévues. Cela renvoie à une aération renforcée des locaux, au lavage obligatoire des mains, au port du masque obligatoire dès l’école primaire, une limitation du brassage par niveau et enfin de la désinfection des surfaces les plus touchées plusieurs fois par jour ainsi que des tables du réfectoire après chaque service.

Le sport en intérieur autorisé

Pour la pratique physique et sportive, celle-ci est autorisée à la fois en extérieur et en intérieur. Pour la deuxième, la limite concerne les sports de contact qui sont interdits. Selon la pratique, un maximum de distanciation devra également être respectée.

Protocole en cas de contamination

En cas d’infection dans une classe, le protocole de contact-tracing dépend du type d'établissement et du statut vaccinal. Au niveau élémentaire, la classe fermera dès le premier cas et les cours se poursuivront à distance. Au collège et lycée, les élèves contact qui ne sont pas vaccinés ou qui n’ont pas complété leur schéma vaccinal devront suivre les cours chez eux pendant 7 jours. Ceux qui ont reçu les deux injections pourront poursuivre en présentiel.

Un protocole évolutif

Le niveau 2 d’alerte du protocole sanitaire s’applique uniformément sur le territoire métropolitain à la rentrée mais pourra évoluer en fonction de l’évolution épidémiologique. “En métropole, on se réserve la possibilité d'adapter le protocole à l'échelle locale, s'il y avait des évolutions qui le justifiaient mais, pour l'instant, les conditions de la rentrée seront identiques partout”, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.