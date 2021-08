Covid-19 : 14 fois moins de risque d’hospitalisation pour les personnes vaccinées

L'ESSENTIEL Les autorités sanitaires du comté de Los Angeles ont passé au crible les données concernant 1 347 023 cas positifs de Covid-19.

Elles montrent que personnes vaccinées ont 4 fois moins de risque d'être infectées et 14 fois moins de risque d'être hospitalisées que les personnes non vaccinées ou partiellement vaccinées.

Si recevoir deux doses de vaccin contre la Covid-19 ne peut complètement prémunir contre une infection à la Covid-19, cela permet toutefois de réduire significativement le risque. C’est ce que démontre une analyse poussée des données de santé réalisées par les autorités de santé publique de Los Angeles.

Alors que, parmi les arguments des opposants à la vaccination, l’efficacité des vaccins est souvent remise en question, l’étude de cette vaste base de données devrait rassurer celles et ceux qui hésitent encore à se faire vacciner.

Depuis le début de la pandémie en mars 2020, les autorités sanitaires ont identifié 1 347 023 cas positifs de Covid-19 dans toutes les régions du comté de Los Angeles et un total de 24 892 décès. En se penchant sur les données les plus récentes, elles ont constaté que les personnes non vaccinées sont presque quatre fois plus susceptibles d'être infectées par le coronavirus. Dans les faits, le taux de cas pour les personnes non vaccinées est établi à 243 cas pour 100 000 personnes alors que le taux de cas pour les personnes entièrement vaccinées est de 66 cas pour 100 000 personnes.

"Presque aucune personne entièrement vaccinée ne meurt de la Covid-19"

"Être vacciné signifie également que si une personne est infectée, elle a beaucoup moins de chances de tomber gravement malade ou de mourir", notent les autorités de santé de Los Angeles. Les personnes vaccinées ont 14 fois moins de risque d'être hospitalisées que les personnes non vaccinées ou partiellement vaccinées. Le taux d'hospitalisation des personnes totalement vaccinées est légèrement inférieur à une hospitalisation pour 100 000 personnes. "Et presque aucune personne entièrement vaccinée ne meurt de la Covid. Ces données confirment que les personnes entièrement vaccinées ont un risque relativement faible d'être infectées par la Covid-19 et un risque encore plus faible d'avoir une mauvaise issue si elles sont infectées", soulignent les autorités, qui notent que les personnes entièrement vaccinées risquant une hospitalisation sont celles "souffrant de maladies chroniques et dont le système immunitaire est affaibli. Pour ces personnes, il est particulièrement important de prendre la précaution de porter un masque en plus des vaccins", recommandent les autorités de santé, qui rappellent également qu’une troisième dose peut leur être administrée.

"En cette période de transmission élevée d'une variante très infectieuse, je tiens à avertir tout le monde de prendre des précautions, même les personnes vaccinées. Bien qu'il soit clairement établi que les risques sont considérablement réduits pour les personnes vaccinées, des précautions de bon sens s'imposent à tous en ce moment, notamment parce que les personnes entièrement vaccinées infectées par la variante Delta peuvent transmettre le virus à d'autres personnes. Les personnes entièrement vaccinées sont invitées à faire preuve de prudence dans les endroits bondés et à l'intérieur, en particulier en présence de personnes non vaccinées extérieures à leur foyer", conclut Barbara Ferrer, directrice de la santé publique du comté de Los Angeles.