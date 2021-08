Covid-19 : contre l’infection au variant Delta, Moderna protégerait mieux que Pfizer

L'ESSENTIEL Contre le variant Delta, Moderna et Pfizer protègent contre les risques d'hospitalisation à 76% et 75%.

Le Moderna serait efficace à 76% contre les risques d'infection alors que le Pfizer ne le serait qu'à 42%.

Ce samedi, 68,9% de la population a reçu une dose de vaccin et 57,9% a eu les deux injections.

Le variant Delta continue de se propager sur le territoire. Il serait actuellement responsable de plus de 93% des nouvelles infections, selon les derniers chiffres de Santé Publique France. En raison de sa plus grande transmissibilité, le nombre de nouveaux cas quotidien continue de grimper avec environ 25 000 nouvelles contaminations enregistrées au 14 août dernier et plus de 600 nouvelles admissions à l’hôpital, dont 118 en réanimation.

76% contre 42%

Pour lutter contre le variant, et toutes les autres souches du virus, le vaccin reste la meilleure arme. Une nouvelle étude, pré-publiée le 9 août dans la revue MedRxiv le confirme. Menée par des chercheurs américains de la fédération hospitalo-universitaire et de recherche Mayo Clinic, elle affirme que les deux produits réduisent le risque d’hospitalisation de plus de 75% contre le variant Delta. Ce chiffre est un peu plus élevé pour le vaccin Moderna que pour le Pfizer (76% contre 75%). Par ailleurs, concernant le variant Alpha, anciennement baptisé britannique, ces chiffres grimpent respectivement à 91,6% et 85%.

Cette nouvelle recherche révèle un écart assez important sur l’efficacité entre les deux vaccins contre le risque d’infection face au variant Delta. Si le vaccin Moderna protège à 76% contre les contaminations, le Pfizer n’offre une protection qui s’élève à 42%. Une différence significative que l’on ne trouve pas pour la potentielle transmission du variant Alpha où le Pfizer protège à 76% et le Moderna à 86%. Cette étude a été mené sur près de 50 000 personnes, dont la moitié est vaccinée et l'autre est non-vaccinée, dans l'État américain du Minnesota entre les mois de janvier et de juillet 2021.

Près de 70% de la population a reçu une dose de vaccin

En France, le vaccin de Pfizer et BioNTech est de très loin le plus distribué avec plus de 63 millions de doses injectées sur les quelque 80 millions administrées à la population française, selon le site spécialisé CovidTracker. En comparaison, ce sont près de 7,9 millions de doses du vaccin Moderna qui ont été administrées.

Selon les chiffres communiqués par le ministère de la Santé samedi soir, 46 267 777 Français ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19 - soit environ 68,6% de la population - et 39 028 100 (57,9% de la population) présentent un schéma vaccinal complet.