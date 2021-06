Covid-19 : six Français sur dix favorables au passeport vaccinal pour voyager cet été

L'ESSENTIEL Pour voyager en Europe, le pass sanitaire sera exigé à partir du 1er juillet.

Depuis le début de la campagne de vaccination en France, 27 038 449 personnes ont reçu au moins une injection (soit 40,4% de la population totale et 51,5% de la population majeure) et 11 707 481 personnes ont reçu deux injections (soit 17,5% de la population totale et 22,3% de la population majeure).

Les voyages en Europe, depuis et vers la France, pourront se faire avec ce pass, sans nécessiter de tests PCR, à partir du 9 juin

Alors que le passeport sanitaire européen entrera en vigueur le premier juillet, et que le Président Emmanuel Macron a conseillé aux Français de ne pas se rendre à l’étranger cet été, un nouveau sondage réalisé par Kantar Public révèle les opinions de 6 nationalités différentes sur ces questions (France, Allemagne, Inde, Singapour, Royaume-Uni et Etats-Unis).

63% des Français en faveur du dispositif

En résumé, les habitants de l'Inde (82%), de Singapour (73%) et du Royaume-Uni (71%) sont les plus favorables à un passeport vaccinal pour les voyages internationaux, afin de prouver qu'une personne a effectivement reçu un vaccin contre la Covid-19. En comparaison, environ six personnes sur dix en France (63%) et en Allemagne (60%) sont en faveur d’un tel dispositif. Ils sont 55% aux États-Unis à fortement/plutôt être en faveur du passeport-vaccinal pour les voyages internationaux.

Les avis varient en fonction des profils. Au Royaume-Uni, les personnes âgées de 55 ans et plus sont beaucoup plus favorables que la moyenne au passeport vaccinal (79%). A Singapour, les jeunes représentent le groupe le plus motivé pour mettre en place ce dispositif (78%). Aux États-Unis, les hommes sont plus nombreux à soutenir cette proposition (58% contre 52% pour les femmes).

Les Français ont peur de voyager

Les Américains sont les plus nombreux à se dire à l'aise pour voyager "maintenant, avec ou sans vaccin" (34 %), contre 24% en France et seulement 10% à Singapour. Les Allemands sont les plus enclins à dire qu'ils seront à l'aise pour voyager "une fois que tous les habitants de mon pays auront eu l'occasion de se faire vacciner", avec 27 % d'avis favorables, contre seulement 11 % à Singapour et 17 % au Royaume-Uni.

"En France, en Inde et à Singapour, les personnes sondées sont plus susceptibles de considérer les règles des autorités locales en matière de voyages comme un facteur de réassurance pour voyager", commentent les sondeurs.