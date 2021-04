Contaminations, décès, tests, masques… les incroyables chiffres de la pandémie

À évènement sanitaire exceptionnel, chiffres exceptionnels. Depuis environ un peu plus d’an, la pandémie de SARS-CoV-2 s’est répandue partout sur la planète. Alors que la vaccination progresse et France et dans le monde, amenant avec elle l’espoir d’une sortie de crise, point d’étape sur les chiffres de la pandémie. Certains donnent le vertige quand d’autres sont nanoscopiques.

La pandémie dans le monde



131 639 092 : le nombre officiel de personnes contaminées dans le monde.

53 000 000 : le nombre de masques utilisées par jour au Royaume-Uni.

2 949 219 : le nombre enregistré de morts dans le monde au 12 avril.

204 : le nombre de pays avec au moins un cas de Covid-19.

0,00000140 : en centimètres, la taille maximale du SARS-CoV-2.

La pandémie en France

424 000 000 000 : en euros, la facture estimée de la Covid-19 en France.

71 000 000 : le nombre de tests réalisés en France entre le 1er mars 2020 et le 4 avril 2021.

5 187 879 : le nombre de contamination officielle en France au 15 avril.

100 404 : le nombre de mort de la Covid en France au 16 avril.

244 : nombre de jours passés en confinement ou en couvre-feu en métropole, en comptant aujourd’hui.

La vaccination mondiale

825 000 000 : le nombre de doses injectées dans le monde.

192 280 000 : le nombre de doses injectées aux États-Unis, le plus grand vaccinateur mondial.

74% : la part de la population des Maldives qui a reçu au moins une injection, les leaders mondiaux.

La vaccination en France



11 654 420 : nombre de premières doses injectées au 14 avril.

4 121 706 : nombre de secondes doses injectées au 14 avril.

17,39% : part des Français qui ont reçu au moins une dose de vaccin au 14 avril.

6,15% : part des Français qui ont reçu les deux injections au 14 avril.

11 421 206 : le nombre de doses de vaccin Pfizer/BioNtech injectées au 14 avril.

3 172 787 : le nombre de doses de vaccin AstraZeneca injectées au 14 avril.

1 182 133 : le nombre de doses de vaccin Moderna injectées au 14 avril.

75 ans et plus : 67,86% ont reçu au moins une dose et 41,04% ont eu les deux injections, au 14 avril.

65-74 ans : 46% ont reçu au moins une dose et 8,22% ont eu les deux injections, au 14 avril.

50-64 ans : 21,68% ont reçu au moins une dose et 4,94% ont eu les deux injections, au 14 avril.

30-49 ans : 6,68% ont reçu au moins une dose et 1,79% ont eu les deux injections, au 14 avril.

18-29 ans : 3,34% ont reçu au moins une dose et 0,63% ont eu les deux injections, au 14 avril.