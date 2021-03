Roselyne Bachelot positive à la Covid-19 malgré sa vaccination

L'ESSENTIEL Dans un tweet posté le 20 mars, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a indiqué avoir été testée positive à la Covid-19.

La vaccination protège contre les formes graves de la maladie mais n'empêche pas les infections par le coronavirus

"À la suite de symptômes respiratoires, j’ai fait un test qui confirme que je suis positive au covid. À l’isolement, je vais aménager mon programme pour la semaine qui vient. Je ne manquerai pas de vous donner des nouvelles régulièrement !". Dans un tweet posté le 20 mars, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a indiqué avoir été testée positive à la Covid-19.



Réduire les formes graves de la maladie

Pourtant, à 74 ans, Roselyne Bachelot avait bien reçu sa première dose de vaccin anti-Coronavirus. L’occasion de rappeler que cette configuration est tout à fait possible, même si elle est contre-intuitive.



Comme pour la grippe, les différents vaccins anti-coronavirus qui circulent actuellement sur le marché français (Pfizer, Moderna et Aztrazena) visent essentiellement à réduire les formes graves de la maladie. Ils confèrent l'immunité maximale quelques jours après la deuxième dose seulement, et une immunité partielle après la première.

Concernant le vaccin Pzifer par exemple : "nous avons établi que l'efficacité du vaccin était à peu près nulle jusqu'au quatorzième jour suivant son administration, a précisé au Guardian le professeur Paul Hunter, chercheur à l’université d’East Anglia. Mais après ce jour 14, l'immunité s'élevait progressivement au jour le jour jusqu'à atteindre environ 90% au jour 21, puis ne montait pas plus haut. Toutes les améliorations observées l'ont été avant une seconde injection. Ça montre qu'une seule dose de vaccin est hautement protectrice, même s'il faut attendre 21 jours pour obtenir ce taux."

En France, 6 355 811 personnes ont reçu au moins une injection

Depuis le début de la campagne de vaccination en France, 6 355 811 personnes ont reçu au moins une injection (soit 9,5% de la population totale et 12,1% de la population majeure) et 2 480 321 personnes ont reçu deux injections (soit 3,7% de la population totale et 4,7% de la population majeure).

138 personnes ont succombé au Covid-19 dans les hôpitaux ces dernières 24 heures, portant le bilan total à 92 365 morts en France depuis le début de l'épidémie, dont 66 900 à l'hôpital.