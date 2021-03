Covid-19 : les problèmes auditifs sont-ils un symptôme ? 

L'ESSENTIEL Des problèmes auditifs ou des vertiges ont été constatés chez des patients Covid

Des problèmes auditifs, des acouphènes ou des vertiges ont été constatés chez des patients Covid

En octobre 2020, un patient est devenu sourd à la suite de son infection

Plus d’un an après l’apparition de la maladie, certains symptômes de la Covid-19 sont encore mal voire méconnus. Dans International Journal of Audiology, des chercheurs britanniques font justement le point sur les liens entre le virus et les troubles auditifs. En rassemblant les données accumulées dans différentes études sur la maladie et ses conséquences, ils constatent qu’il y a une corrélation entre des pathologies liées à l’oreille et le SARS-CoV-2.

Des pertes d’audition, des acouphènes et des vertiges

"Nous savons que des virus comme la rougeole, les oreillons ou la méningite peuvent provoquer des pertes auditives, explique l’un des auteurs de cette recherche, Kevin Munro, mais nous connaissons encore peu de choses sur les effets de SARS-CoV-2 sur l’audition." Au total, les scientifiques de l’université et du centre de recherche biomédicale de Manchester, au Royaume-Uni, ont recensé des signalements de problèmes auditifs dans 56 recherches sur la Covid-19. Sur les 24 qu’ils ont analysées en détail, la prévalence des pertes auditives est de 7,6%, celle des vertiges de 7,2% et celles des acouphènes de 14,8%. Les données rassemblées provenaient de questionnaires médicaux fournis aux malades ou complétés par le personnel médical. Des tests auditifs réalisés par des équipes scientifiques auraient été plus fiables, précisent les auteurs de cette étude. "Il y a un besoin urgent d’études cliniques menées avec précaution pour comprendre les effets de la Covid-19 sur l’audition", souligne Kevin Munro.

Des conséquences de la maladie ou des traitements ?

Avec son équipe, il appelle à poursuivre les études sur le sujet, en intégrant des groupes de contrôle. "Les travaux que nous avons étudiés étaient de qualité variable, davantage de recherches doivent être faites", insiste-t-il. Depuis plusieurs mois, le chercheur reçoit de nombreux signalements de pertes d’audition ou d’acouphènes observés chez des patients ayant contracté la Covid-19. "C’est alarmant, confie-t-il, mais il faut rester prudent car nous ne savons pas si les modifications de l’audition sont directement liées à la Covid-19 ou à d’autres facteurs, comme les traitements." L’équipe britannique compte poursuivre ses investigations pour comprendre l’origine de ces troubles auditifs chez les malades de la Covid-19, leur gravité et leur prévalence. D’autres scientifiques ont constaté ce lien entre la pathologie et la santé auditive. En octobre 2020, un patient a été officiellement reconnu comme étant devenu sourd suite à une infection à la Covid-19.