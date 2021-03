Covid-19 : les éruptions cutanées sont bien un symptôme

L'ESSENTIEL Menée auprès de près de 337 000 patients atteints de la Covid-19, l'étude montre que la maladie a provoqué des symptômes cutanés très divers chez 17 % des répondants.

Chez 21 % des patients, l'inflammation cutanée, parfois grave, a même été l'unique symptôme clinique constaté.

Des orteils rouges et gonflés, des lésions violacées apparaissant sur les cuisses, de l’urticaire ou encore des érythèmes avec vésicules sur les mains. Bien que très divers, ces symptômes cutanés sont tous dus à une même maladie : la Covid-19.

C’est ce que révèle une vaste étude menée auprès de 336 847 personnes ayant utilisé l’application COVID Symptom Study, et dont les résultats viennent de paraître dans le British Journal of Dermatology.

17 % des patients Covid concernés

En novembre dernier déjà, Esther Freeman, chercheuse principale du registre et directrice de la dermatologie de la santé mondiale au Massachusetts General Hospital de Boston, interpellait sur l’apparition d’un syndrome appelé "orteil Covid". Elle déclarait ainsi dans un communiqué que "chez certains patients atteints de la Covid-19, une inflammation se développe au niveau des orteils, ce qui donne une coloration rouge à la peau et des orteils enflés -ils peuvent ensuite virer bleus ou violets. Ce symptôme dure 15 jours en moyenne ; mais chez les patients souffrant de Covid-19 persistant, il peut perdurer pendant plusieurs mois."

Cette nouvelle enquête de collecte de cas à partir d'images et de données cliniques montre que les symptômes sont encore plus étendus. Ainsi, parmi les répondants en lignes, 17 % des cas de Covid-19 ont signalé des éruptions cutanées comme premier symptôme de la maladie. Pour 21 % d’entre eux, ces éruptions ont même été le seul signe clinique de la maladie.

Des éruptions cutanées diverses

Parmi les lésions constatées, se trouvent les érythèmes avec vésicules ou pustules (19 % des cas), mais aussi d’autres éruptions vésiculaires (9 % des cas), des lésions urticariennes (19 %), des éruptions maculopapulaires (47 %) et, dans 6 % des cas, une nécrose.

Si les éruptions vésiculaires apparaissent tôt dans l'évolution de la maladie (dans 15 % des cas, il s’agit du premier symptôme), l’érythème avec vésicules, appelé pseudo-engelure, apparaît quant à lui plus tard dans l'évolution de la Covid-19 (dans 59 % des cas après les autres symptômes). Les autres éruptions ont tendance à apparaître avec d'autres symptômes.

"Les manifestations cutanées de la Covid-19 sont parfois le premier, voire le seul signe de l'infection par le SARS-CoV-2, souligne l'auteur principal de l'étude, Mario Falchi, du King's College de Londres. La reconnaissance de ces signes et symptômes précoces de la Covid-19 peut permettre d'identifier des cas manqués lorsqu'on se fie uniquement aux symptômes principaux, ce qui permet de mettre en place des mesures préventives pour minimiser la propagation de l'infection."

Les chercheurs espèrent désormais que cette description précise des manifestations cutanées associées à la Covid-19 pourront aider les cliniciens à reconnaître les cas présentant peu de symptômes. "Nous suggérons que d'autres recherches pourraient être améliorées en ayant plus de tests pour confirmer la Covid-19 et pour exclure d'autres infections, et en décrivant la corrélation clinicopathologique et certains des modèles qui ont été regroupés dans notre étude", concluent les chercheurs.