Troubles psychologiques : quels sont les effets de la méditation transcendantale ?

L'ESSENTIEL Venue d'Inde, la pratique de la méditation transcendantale permet de libérer ses pensées pour reposer l'esprit et le corps

Elle peut agir sur le stress post-traumatique, la dépression ou l'anxiété

La méditation intéresse la communauté scientifique. Depuis plusieurs années, des recherches sont menées sur ses bienfaits potentiels pour la santé psychologique. L’une des dernières en date a été réalisée par l’université internationale de Maharishi, située aux États-Unis, et dont les résultats sont parus dans Journal of Traumatic Stress. Ils prouvent les bienfaits de la méditation transcendantale dans la réduction du stress post-traumatique.

Une technique de relaxation ancienne

Cette méthode de relaxation a été inventée en Inde et est apparue dans les pays occidentaux au cours des années 1950. Elle se déroule en séance courte, d’une vingtaine de minutes, pendant lesquelles le pratiquant se répète un mantra, c’est-à-dire un son abstrait afin de libérer ses pensées et se reposer aussi bien physiquement que mentalement. "La méditation transcendantale est une technique qui n’est pas centrée sur le traumatisme et qui est facile à apprendre", soulignent les auteurs de l’étude. Contrairement aux autres méthodes couramment utilisées pour soigner le stress post-traumatique, elle ne nécessite pas de revenir sur l’expérience traumatique : cette remémoration des évènements "peut être difficile pour certaines personnes", précisent-ils. À l’inverse, cette forme de méditation semble plus facilement acceptable par tous.

Une quasi disparition des symptômes pour la moitié du groupe

Dans leur étude, les chercheurs ont recruté 40 vétérans américains, suivis pour des troubles de stress post-traumatique. Ils les ont répartis en deux groupes équivalents : le premier a suivi des séances de méditation transcendantale, le second s’est vu prescrire les techniques classiques de prise en charge de cette pathologie. Cet essai s’est déroulé sur douze semaines. Pour le groupe de méditation, il y a eu 16 séances encadrées ainsi qu’une pratique à la maison deux fois par jour. À l’issue des trois mois, les scientifiques ont constaté que la moitié des vétérans ayant suivi cette méthode, n’avaient presque plus de symptômes, si bien qu’ils ne rentraient plus dans les critères de diagnostic du stress post-traumatique. En comparaison, c’était le cas de seulement 10% des participants du groupe ayant suivi le traitement classique. La méditation transcendantale a également permis de réduire la dépression, l’anxiété et les troubles du sommeil.

Qu’est-ce que le stress post-traumatique ?

Les personnes touchées par le stress post-traumatique peuvent aussi souffrir de troubles du comportement alimentaire, d'un syndrome d’hypervigilance ou de difficultés à se concentrer. Le fait d’être confronté à un évènement traumatisant (agression sexuelle, zones de conflit, attentat, accident grave, etc) créé une peur intense. Par la suite, l’individu revit l’évènement traumatisant, ce qui génère les symptômes précédemment cités. D'après l'Inserm, 5 à 12% de la population serait concernée.