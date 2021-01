Tout est partie d’une photographie, postée le 13 janvier dernier sur le compte Twitter de Tim Spector, un épidémiologiste du King’s College de Londres. Sur le cliché, la langue d’un patient - bien sûr anonymisé - est recouverte de taches blanches inhabituelles. Tim Spector a appelé ce phénomène “la langue COVID”. Selon lui, il s’agirait d’un nouveau symptôme du coronavirus.

Au-dessus de l’image, il écrit : “Une personne sur cinq atteinte de la Covid présente toujours des symptômes moins courants, qui ne figurent pas sur la liste officielle de la Public Health England, tels que des éruptions cutanées. (...) Si vous avez un symptôme étrange ou même simplement des maux de tête et de la fatigue, restez à la maison!”

One in five people with Covid still present with less common symptoms that dont get on the official PHE list - such as skin rashes. Seeing increasing numbers of Covid tongues and strange mouth ulcers . If you have a strange symptom or even just headache and fatigue stay at home ! pic.twitter.com/V04CiZNilK