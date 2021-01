Covid-19 : Gad Elmaleh a eu des complications cardiaques associées

L'ESSENTIEL Comme dans le cas de Gad Elmaleh, des données relayées par les médecins chinois et italiens démontrent qu’en dehors des poumons, des malades de la Covid-19 développent des problèmes cardiaques parfois sévères.

La covid-19 est une maladie respiratoire, mais qui peut avoir des conséquences cardiaques, comme en a témoigné l’humoriste Gad Elmaleh dans l'émission Sept à Huit sur TF1. "Je suis rentré à l'hôpital Saint-Antoine le 5 mars. Dans un état... C'est vraiment la fatigue, dormir 10 heures d'affilée en pleine journée, ne pas comprendre où j'étais quand je me réveillais, ne plus avoir d'appétit, avoir des douleurs très très fortes partout, des montées de fièvre qui m'étourdissaient... C'était vraiment éprouvant. C'est la grippe multipliée par dix, vingt", a-t-il raconté.

"J'ai mis 3-4 mois pour retrouver la forme"

Gad Elmaleh a également révélé qu'il avait souffert d'une "affection pulmonaire" et d'une "péricardite", une complication cardiaque. "J'étais incapable de monter des escaliers sans être essoufflé. (...) J'ai mis 3-4 mois pour retrouver la forme, faire du sport, être complètement... comme avant quoi", a-t-il ajouté, avant d’assurer qu’il se fera vacciner contre la Covid-19. "J’ai envie de me protéger, j'ai envie que mes proches et moi-même on se protège. D'abord j'enverrai mes parents le plus vite possible, et moi ensuite j'irai. (...) On l'a voulu ce vaccin, il n'y a que ça qui pourra nous sortir de là", a-t-il dit.

Myocardite aigue, syndrome coronaire aigu (SCA) ou arythmies

Comme dans le cas de Gad Elmaleh, des données relayées par les médecins chinois et italiens démontrent qu’en dehors des poumons, des malades de la Covid-19 développent des problèmes cardiaques parfois sévères, sous forme de myocardite aigue, d’un syndrome coronaire aigu (SCA) ou encore des arythmies, "entraînant chez les plus atteints de l’insuffisance cardiaque, un état de choc ou un arrêt cardiaque", selon la Faculté de médecine de l'Université catholique de Louvain.