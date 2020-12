Santé : ce qui change au 1er janvier 2021

Comme à chaque nouvelle année, le 1er janvier amène son lot de changements pour les Français. Parmi ces nouveautés, celles concernant les dépenses de santé sont les plus attendues. Voici les trois principales mesures qui interviennent dès vendredi 1er janvier 2021.

Des prothèses auditives 100 % remboursées

Bonne nouvelle pour les 1,8 million de Français porteurs de prothèses auditives. À compter de vendredi entre en vigueur le dernier volet du plan 100 % Santé, qui prévoit le remboursement intégral de certains modèles d’audioprothèses.

Comment cela fonctionne-t-il ? Jusqu’à présent, une paire de prothèses auditives coûte environ 1 500 euros. Une somme que remboursent en partie l’Assurance maladie (240 euros) et les complémentaires santé (710 euros environ) mais qui laisse un reste à charge important pour de nombreux patients. 500 000 Français renonceraient ainsi à s’équiper en audioprothèses en raison de leur coût.

Avec la réforme 100 % Santé, le prix du premier modèle (de classe 1) passera à 950 euros, et sera intégralement remboursé par la Sécurité sociale et les mutuelles. Les dispositifs 100 % Santé sont de qualité équivalente à ceux n’étant pas concernée par la mesure. Selon le magazine UFC Que Choisir, qui s’est penché sur un comparatif entre deux audioprothèses, l’une de classe 1 intégralement remboursée, l’autre de classe 2, avec un reste à charge pour le patient, il n’existe que très peu de différences entre les deux modèles.

L’homéopathie n’est plus remboursée

Annoncé par le gouvernement en juillet 2019, le déremboursement total de l’homéopathie sera effectif dès ce vendredi 1er janvier. Pourtant très prisée des Français, cette médecine alternative n’est désormais plus prise en charge par l’Assurance maladie et sera donc intégralement à charge des patients.

La décision de son déremboursement se range à l’avis de la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé (HAS) qui, après avoir passé au crible près de 300 études, examiné 29 contributions de syndicats, médecins homéopathes, associations d’usagers, et entendu les fabricants, a jugé son "efficacité insuffisante" pour justifier un maintien de son remboursement. "Aucune étude n’a démontré la supériorité en termes d’efficacité (morbidité) de l’approche homéopathique par rapport à des traitements conventionnels ou au placebo", avait-elle conclu. Selon les estimations du ministère de l'Économie et des Finances, le déremboursement de l'homéopathie devrait permettre d'économiser 127 millions d'euros par an.

Une augmentation du prix du tabac

Si vous avez pris la décision d’arrêter de fumer pour l’année à venir, voici une information qui devrait conforter votre choix. Un arrêté publié au Journal officiel le 11 décembre fait évoluer le prix des cigarettes, cigarillos, cigares et tabacs à rouler.

Certaines marques font ainsi passer le prix du paquet de 20 unités de 9,50 € à 9,60 €, d'autres de 9,90 € à 10,50 € et d'autres encore de 10 € à 10,10 €.