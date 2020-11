C’est le drame des lunetteux depuis le début de la pandémie de Covid-19 : quelques instants avec un masque et la buée réduit considérablement le champs de vision. Daniel Heiferman, un jeune neurochirurgien américain tout juste diplômé, vient de trouver LA solution à ce problème : fixer le masque sur le nez avec un sparadrad.

If you’re having a hard time with glasses fogging or keeping your mask up over your nose, a simple bandaid does wonders. Learned it in the OR.



Feel free to share, it may save lives! pic.twitter.com/RBG8JGUzFS