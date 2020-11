L’efficacité des compléments multivitaminés est psychologique

L'ESSENTIEL L'efficacité des compléments vitaminés se feraient surtout dans la tête.

Les personnes prenant ces compléments sont persuadés d'être en meilleure forme, bien que rien ne le prouve.

C’est dans la tête ! Les compléments alimentaires vitaminés ou enrichis en minéraux n’ont aucune efficacité prouvée scientifiquement. Dans le British Medical Journal, une équipe de recherche n'a mesuré aucun effet positif de ces produits, d'un point de vue clinique.

Plus de 21 600 participants

Dans cette recherche, 4 933 participants prenaient régulièrement des compléments alimentaires et 16 670 n’en consommaient pas. Les chercheurs ont analysé scientifiquement leur état de santé grâce à un questionnaire, où ils leur demandaient également de déclarer comment ils se sentaient, afin d'évaluer leur perception de leur état de santé. Les consommateurs de compléments alimentaires ont déclaré se sentir en meilleure forme, en comparaison à ceux qui n’en prennent pas. Le reste des questions concernait leur passé médical : ont-ils déjà souffert d’hypertension, de diabète, d’asthme ou d’arthrose ? Les chercheurs leur ont aussi demandé s’ils avaient déjà eu des infections, des troubles de la mémoire, des troubles musculo-squelettiques ou s'ils avaient un handicap. Leur détresse psychologique a aussi été évaluée afin de savoir s’ils avaient déjà souffert de dépression ou d’anxiété.

Un effet uniquement psychologique

Les scientifiques n’ont pas constaté de différence entre ces deux groupes de personne. “Les consommateurs de compléments multivitaminés ne différent pas de ceux qui n’en prennent pas, quelle que soit la mesure clinique, mais ils déclarent se sentir 30% plus en forme en moyenne", explique Manish Paranjpe, l’auteur principal de cette recherche, étudiant au sein de l’école de médecine d’Harvard. Pour lui, les effets positifs de ces produits sont liés uniquement au fait que les gens y croient et à l’optimisme des personnes qui les prennent. Ce sont “généralement ou naturellement, des gens plus optimistes", souligne le chercheur.

Une alimentation équilibrée : la vraie source de vitamines et de minéraux

Aux Etats-Unis, un tiers de la population consomme régulièrement ces produits, pour leurs bienfaits supposés sur la santé. Pourtant, l’une des meilleures manières d'avoir un apport suffisant en minéraux et en vitamines est de manger des fruits et des légumes. Melissa Majumdar, porte-parole de l’académie de nutrition et de diététique aux États-Unis, le confirme : “C’est ce que la plupart d’entre nous recommande à nos patients." Pour elle, “certaines choses ne peuvent pas être obtenues simplement en prenant un cachet.”



L’auteur de l’étude Manish Paranjpe souligne que ces compléments alimentaires peuvent parfois être utiles, pour les femmes enceintes par exemple. “L’acide folique est souvent prescrit pour prévenir les anomalies du tube neural chez l’enfant", rappelle-t-il. Mais pour les personnes en bonne santé, il n’est pas nécessaire d’en consommer. “Le vrai problème est que les gens dépensent de l’argent pour ces vitamines, or, cela pourrait être bénéfique pour leur santé s’ils le mettaient ailleurs, clame-t-il. (…) Dans des choses que nous savons bonnes pour la santé, comme avoir une alimentation saine."