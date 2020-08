Covid-19 : dans quel ordre apparaissent les symptômes ?

L'ESSENTIEL Bien que similaires à ceux de la grippe saisonnière, les symptômes de la Covid-19 diffèrent dans leur ordre d'apparition.

Connaître l'ordre d'apparition des symptômes pourrait aider les médecins à diagnostiquer plus rapidement la Covid-19 des autres maladies respiratoires.

Fièvre, toux sèche, courbatures, grande fatigue, perte d’odorat et de goût ou encore migraines… Depuis l’apparition du nouveau coronavirus en début d’année, les professionnels de santé ont appris à en détecter les symptômes pour apporter les meilleurs soins possibles aux patients. Le problème est que d’autres virus saisonniers, et en particulier celui de la grippe, partagent avec la Covid-19 un certain nombre de symptômes.

Comment alors différencier grippe et Covid-19 ? Selon des chercheurs du Centre Michelson de l’université de Caroline du Sud (États-Unis), reconnaître l’ordre des symptômes pourrait non seulement aider à reconnaître les patients souffrant du nouveau coronavirus, mais aussi planifier le traitement des patients et peut-être intervenir plus tôt dans la maladie. Ils l’expliquent dans une étude publiée dans la revue Frontiers in Public Health.

“L'ordre des symptômes est important. Savoir que chaque maladie évolue différemment signifie que les médecins peuvent identifier plus rapidement si une personne est probablement atteinte de Covid-19, ou d'une autre maladie, ce qui peut les aider à prendre de meilleures décisions de traitement", explique Joseph Larsen, auteur principal des travaux.

Fièvre et toux comme premiers symptômes

Dans quel ordre apparaissent donc les symptômes de la Covid-19 ? Pour le savoir, les chercheurs ont étudié les taux d'incidence des symptômes de plus de 55 000 cas confirmés de coronavirus en Chine, tous recueillis du 16 au 24 février 2020 par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Ils ont également étudié un ensemble de données de près de 1 100 cas recueillis du 11 décembre 2019 au 29 janvier 2020 par le groupe d'experts sur les traitements médicaux en Chine, par l'intermédiaire de la Commission nationale de la santé de Chine.

Ils ont ensuite comparé ces données sur les symptômes de la Covid-19 avec ceux de la grippe, en examinant les données de 2 470 cas en Amérique du Nord, en Europe et dans l'hémisphère sud, qui ont été signalés aux autorités sanitaires entre 1994 et 1998.

Les résultats révèlent que le premier symptôme à apparaître en cas de grippe serait la toux, tandis que la Covid-19 se manifeste en premier lieu avec de la fièvre. Suivent ensuite la toux sèche, des douleurs musculaires, des nausées et parfois la diarrhée. Cette dernière est en revanche absente des symptômes d’autres maladies respiratoires, telles que le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) et le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS).

“Cet ordre est particulièrement important pour savoir quand nous avons des cycles de maladies qui se chevauchent, comme la grippe, et qui coïncident avec des infections de la Covid-19, affirme Peter Kuhn, professeur de médecine, de génie biomédical et de génie aérospatial et mécanique à l'USC. Les médecins peuvent déterminer les mesures à prendre pour soigner le patient, et ils peuvent empêcher l'état du patient de s'aggraver."