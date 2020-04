Covid-19 : une application pour analyser les symptômes

L'ESSENTIEL La prise en charge de Covid-19 repose sur des recommandations précises

Une application permet de suivre cette procédure en cas de symptômes

En cas de suspicion de Covid-19, les recommandations sont claires et rappelées un peu partout: toux et fièvre, rester chez soi et contacter son médecin; difficultés respiratoires, appeler le 15. Cela a l'air simple, mais comment évaluer avec un peu de rigueur la signification de différents symptômes dans une maladie qui se manifeste parfois de façon étrange et inattendue ?

Une start-up spécialisée dans les applications de suivi des malades chroniques vient de mettre au point CovidApp, une application qui permet de savoir s'il est ou non nécessaire de contacter les services d'urgence lorsque l'on pense avoir des symptômes qui correspondent à ceux de Covid-19.

Une analyse des symptômes et des antécédents médicaux

Cette application propose un questionnaire à partir duquel on renseigne les signes observés d'une éventuelle contamination par le coronavirus, éléments que l'on peut compléter avec ses antécédents médicaux. A partir de l'analyse de ces données, un algorithme apporte des recommandations et des informations sur la procédure à suivre, en s'appuyant évidemment sur les recommandations émises par le ministère de la Santé en ce qui concerne les symptômes de Covid-19.

“Notre application permet de savoir très rapidement si l'on est susceptible de développer un Covid-19 et d'accélérer la bonne prise en charge en évitant notamment aux patients de se rendre pour rien en milieu hospitalier, ce qui est préférable en période d'épidémie”, souligne l'équipe qui a mis au point cette application.

Cette start-up a déjà réalisé plusieurs autres outils de suivi des maladies chroniques dont une application qui permet d'accompagner les patients traités pour un cancer du poumon en surveillant l'évolution de leurs données cliniques et de leur qualité de vie durant leur prise en charge.