Diabète : une application mobile pour accompagner les patients pendant le confinement

L'ESSENTIEL Le risque vital est plus important en cas de contamination par SARS-CoV-2 pour les patients diabétiques

Une application permet à ces patients de surveiller leur diabète durant le confinement

Les patients diabétiques sont parmi les plus à risque face à l'épidémie de Covid-19 et auraient 2 à 4 fois plus de risques de succomber à une contamination que les personnes non diabétiques. Afin de continuer à les suivre et à les encadrer, l’AP-HP, La Fédération des services hospitaliers de diabétologie (hôpital Bichat, professeur Roussel ; hôpital Cochin, professeur Larger, hôpital Lariboisière, professeur Gautier) et le Centre de responsabilité de santé connectée de l’AP-HP (docteur Boris Hansel, professeur Patrick Nataf) ont développé un programme national d'information, de prévention et d'accompagnement.

Mieux informer et orienter les patients

“Nous avons identifié trois besoins immédiats : informer en temps réel, répondre aux questions pratiques et orienter les patients diabétiques vers les soins adaptés en cas de symptômes” précise dans un communiqué le docteur Boris Hansel, co-directeur du Centre de responsabilité de santé connectée à l’hôpital Bichat. L’application s’appuie sur la plateforme IRIADE. Les patients diabétiques résidant en France (Métropole et Outre-mer) peuvent s’y inscrire eux-mêmes ou par l’intermédiaire de leur médecin sur le site covidiab.fr

“Dès lors, le patient diabétique accède à une médiathèque mise à jour quotidiennement, précisent les médecins. Des notifications sont envoyées à chaque fois qu’une information utile aux patients diabétiques est publiée. En outre, grâce à des questionnaires, des conseils personnalisés sont fournis. Enfin, des questions sur l’état de santé sont posées régulièrement afin d’orienter le patient vers de soins spécifiques selon les recommandations actualisées (médecin traitant, SAMU, Urgences) en cas de besoin en favorisant la téléconsultation.” Des entretiens en direct sont également proposés avec des diabétologues, soignants hygiénistes et infectiologues.

Deux types de diabète

Le diabète est une maladie en rapport avec une augmentation prolongée du sucre dans le sang. Il existe plusieurs types de diabète : le diabète de type 1, ou diabète maigre, qui est une maladie auto-immune débutant durant l'enfance et qui durera jusqu’à la vieillesse. Il représente 5 à 10 % de tous les cas de diabète et survient lorsque le pancréas ne fabrique plus l'insuline.

Le diabète de type 2, ou diabète gras, quant à lui, apparaît généralement à l'âge adulte chez des personnes en surpoids. Il représente 90 % des cas de diabète et traduit une mauvaise utilisation de l’insuline par le corps : c’est la résistance à l’insuline. Il touche en priorité des personnes de plus de 40 ans, mais commence à se voir chez certains adolescents obèses.

La recherche progresse et améliore le contrôle de la glycémie dans le sang, mais elle ne permet pas de guérir la maladie.

Il faut donc toute sa vie, se surveiller régulièrement, garder de bonnes habitudes alimentaires et d’activité physique, prendre régulièrement et de façon adaptée ses médicaments.