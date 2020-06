Dépistage des cancers : 76% des Français feront désormais plus attention à leur santé après la crise liée à la Covid-19

Proposé tous les 2 ans à une catégorie de personnes à risque (notamment les 50-74 ans), le dépistage organisé a pour objectif de détecter les cancers à un stade précoce et d’envisager éventuellement des traitements généralement moins lourds et de meilleures chances de guérison. Plus de 5 millions de Français participent à ce programme de dépistage chaque année. Alors que la France est désormais entièrement déconfinée et que la prévalence de la Covid-19 est en baisse, l'Inca invite les Français ayant reçu une invitation à aller se faire dépister.

L'importance du dépistage précoce

Pour rappel, le dépistage organisé du cancer du sein s'adresse aux femmes de 50 à 74 ans tous les deux ans et consiste à réaliser une mammographie et un examen clinique des seins (palpation). Un rendez-vous à ne pas rater quand on sait que plus de 55 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année en France et que 80% d'entre eux se développent après 50 ans. Diagnostiqué à un stade précoce, le cancer du sein se guéri bien dans 9 cas sur 10. “En 2018 et 2019, 5,2 millions de femmes ont réalisé un dépistage, soit 49,3 % de participation”, précise l'Inca.

Le dépistage du cancer colorectal concerne les femmes et les hommes de 50 à 74 ans (sans facteur de risque personnel ou familiaux, ni symptômes) et consiste à réaliser un test de dépistage chez soi tous les deux ans. Là encore, le dépistage est essentiel car le taux de cancer colorectal en France est élevé, avec 44 872 nouveaux cas et 17 684 décès en 2017. “En 2018 et 2019, 5,0 millions de personnes ont réalisé un test, soit 30,5 % de participation.”