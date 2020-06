Covid-19 : l’OMS espère recevoir des centaines de millions de vaccins cette année

L’OMS incite les pays à s'engager pour le vaccin contre la Covid-19. Dans un communiqué, publié le jeudi 18 juin, l’Organisation a appelé les pays à le produire en masse dès qu’une formule aura été validée. Sur les quelque 300 produits testés, trois seraient en cours d'essai sur l’humain d’après la chef scientifique de l’OMS, Soumya Swaminathan.

Le soutien nécessaire des pays

“Si ces essais s’avèrent, il pourrait y avoir quelques centaines de millions de doses d'un ou plusieurs vaccins d'ici la fin de l'année”, a-t-elle déclaré. Elle estime même que des milliards devraient être disponibles en 2021. Pour y parvenir, l’OMS compte sur les investissements et le soutien des pays au dispositif COVAX, créé pour mettre au point un accès mondial au vaccin Covid-19. “Nous ne pouvons le faire que si le monde se rassemble, si les pays se réunissent et acceptent ce mécanisme”, explique la scientifique.

Un accord pour définir les personnes prioritaires à la vaccination

“Nous proposons donc un cadre qui pourrait être utilisé pour décider qui devrait être prioritaire”, complète-t-elle. L’OMS travaille sur un accord mondial pour déterminer qui seront les personnes prioritairement vaccinées. La docteure Soumya Swaminathan évoque les travailleurs de la santé, la police, les employés d’épicerie mais aussi les personnes à risque : personnes âgées, personnes atteintes d’hypertension, de diabète ou de démence. “Les personnes vivant dans les prisons, les maisons de retraite, les usines et les bidonvilles urbains où des épidémies ont été identifiées devraient également recevoir l'inoculation en priorité”, a-t-elle ajouté. En somme, trois groupes de personnes seront considérés prioritaires : les personnes en première ligne face au virus, les plus vulnérables et celles vivant dans des environnements où la transmission est élevée.

Des doses garanties dans l'Union européenne ?

Pour protéger la population mondiale de la Covid-19, qui a fait plus de 450 000 morts, il faudra un nombre important de vaccins. L’industrie pharmaceutique estime que deux doses par personne seront nécessaires, soit plus de 15 milliards. L’Union européenne a déjà réussi à en sécuriser 300 millions, en passant un accord, samedi 13 juin, avec le groupe pharmaceutique AstraZeneca. L’ensemble des pays de l’UE et les autres pays européens volontaires pourront avoir accès au vaccin dès qu’une formule sera validée.