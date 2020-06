Covid-19 : l’hypertension augmente le risque de décès

L'ESSENTIEL D'après une étude réalisée sur 2 800 patients atteints par la Covid-19, le risque de décès est accentué pour les personnes souffrant d'hypertension artérielle.

Selon les chercheurs chinois, le risque de décès est 2,12 fois plus élevé pour les patients atteints d'hypertension artérielle.

Seule parade pour limiter cette surmortalité: continuer de suivre assidûment son traitement contre l'hypertension.

Contracter la Covid-19 est plus dangereux pour certaines personnes : celles de plus de 65 ans, celles en situation d’obésité mais aussi celles souffrant d’hypertension artérielle (HTA). Cette pathologie est provoquée par un excès de pression sanguine dans les artères. Cela est dû à une rigidification des parois artérielles qui peut conduire à un vieillissement prématuré des artères. À terme et en l’absence de traitement, il y a un risque élevé d’accident cardiovasculaire. Dans une étude observationnelle parue dans The European Heart Journal, des chercheurs constatent que les patients atteints de HTA ont plus de risques de décéder du nouveau coronavirus.

De la nécessité de surveiller attentivement ces patients

“Peu de temps après l’admission des premiers patients souffrant de Covid-19 au début du mois de février à Wuhan, nous avons remarqué que près de la moitié des personnes décédées étaient atteintes d’hypertension artérielle, ce qui représentait un pourcentage bien plus élevé que ceux ayant seulement des symptômes bénins du coronavirus”, explique le professeur Ling Tao, l’un des auteurs de l’étude. Elle a été réalisée grâce aux données de plus de 2 800 patients hospitalisés pour une Covid-19 à l’hôpital Huo Shen Shan (Chine). Parmi eux, 29,5 % d’entre eux avaient déjà souffert de HTA au cours de leur vie. L’analyse des chiffres montre que 34 patients sur les 850 atteints d’HTA sont décédés de la Covid-19, contre 22 sur 2 027 pour les personnes n’étant pas atteintes.

Après ajustement en fonction de différents facteurs notamment la présence d'autres pathologies, les chercheurs estiment que le risque de décès de la Covid-19 est 2,12 fois plus élevé pour les patients atteints d’hypertension artérielle. “Il est important que les patients atteints d’hypertension artérielle réalisent qu’ils ont un risque accru de décéder de la Covid-19, insiste le professeur Fei Li, co-auteur de l’étude. Ils doivent prendre particulièrement soin d’eux pendant cette pandémie et ils nécessitent davantage de vigilance s’ils sont infectés par le coronavirus.”

Il est primordial de continuer le traitement

Les personnes souffrant de HTA qui ne prennent pas leur traitement sont encore plus à risque. “Cent quarante patients admis à l’hôpital atteints de Covid-19 ne prenaient plus leur traitement contre l’hypertension pour des raisons diverses, ajoute le scientifique, nous avons découvert que c’était associé à un risque plus élevé de mourir du coronavirus.” Environ 7,9 % des patients ayant interrompu leur traitement sont décédés du virus. Leur risque de décès est 2,17 fois plus élevé, en comparaison aux personnes atteintes de HTA sous traitement. “Les patients ne doivent pas interrompre ou modifier leur traitement contre l’hypertension”, concluent les chercheurs.

D'après la Fondation de recherche sur l'hypertension artérielle, 7,6 millions de personnes prennent un traitement contre cette pathologie en France, cela représente 25 % des plus de 35 ans.