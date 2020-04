Port du masque : comment éviter la buée sur les lunettes

Afin de lutter contre la propagation du Covid-19 ainsi qu'une deuxième vague, le port du masque pourrait se généraliser en France, voire devenir obligatoire dans l'espace public. Une mesure qui toucherait certains plus que d'autres, à l'instar des porteurs de lunettes. En cause : la formation de buée.

En effet, le masque oriente la plupart de l'air expiré vers le haut, là où il entre en contact avec les verres. “La buée se produit lorsque la vapeur d'eau chaude se condense sur la surface la plus froide des verres et forme de fines gouttes qui dispersent la lumière et réduisent la capacité des verres à transmettre le contraste", expliquent les auteurs d'un article sur le sujet paru en 2011 dans la revue médicale Annals of the Royal College of Surgeons of England. Comment éviter ce phénomène ?

Laver ses verres à l'eau savonneuse juste avant de mettre son masque

Le texte propose un élément de réponse. Juste avant de mettre son masque, il est recommandé de laver ses lunettes avec de l'eau savonneuse puis d'enlever l'excédent avant de les laisser sécher à l'air libre ou d'essuyer délicatement les verres à l'aide d'un mouchoir.

Si cette technique a fait ses preuves contre la buée, c'est parce que l'eau savonneuse laisse derrière elle une fine pellicule qui étale les molécules d'eau de manière uniforme sur les verres. Comme le précisent les auteurs de l'article, cette méthode est fréquemment utilisée pour empêcher la formation de buée sur toutes sortes de surfaces au quotidien.

Positionner un mouchoir plié à l'horizontale sur l'arête du nez

Néanmoins, il existe d'autres techniques pour éviter la buée, notamment celle du mouchoir en papier. Il convient de le plier à l'horizontale puis de le positionner entre le visage et le haut du masque. Ainsi disposé sur l'arête du nez, il absorbe l'humidité rejetée par la respiration.

Les personnes qui portent des lunettes peuvent également se tourner vers les sprays ou gels antibuée. Enfin, bien positionner son masque est indispensable pour réduire au maximum la formation de buée sur ses verres. Par exemple, il convient de pincer le petit fil de fer qui se trouve au niveau de l'arête du nez sur les masques qui en sont dotés.

Les bonnes pratiques indispensables à l'efficacité du masque

De manière générale, que l'on porte des lunettes ou pas, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) rappelle les gestes appropriés pour utiliser correctement son masque. Ainsi, il convient de se laver les mains avant de le mettre. Pour qu'il soit efficace, il faut qu'il couvre le nez et la bouche. “Veillez à l’ajuster au mieux sur votre visage", recommande l'institution. Une fois le masque porté, il faut éviter de le toucher. “Chaque fois que l’on touche un masque usagé, se laver les mains", indique l'OMS.

De même, on ne doit pas réutiliser un masque à usage unique et, dès qu'un masque s'humidifie, il convient de le remplacer par un nouveau. Pour le retirer, là aussi, des mesures de précaution s'appliquent. “L’enlever par-derrière (ne pas toucher le devant du masque) ; le jeter immédiatement dans une poubelle fermée ; se laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon", énumère l'institution.