Masques, tests, résidents Ehpad : ce qu’il faut retenir des annonces d’Edouard Philippe

L'ESSENTIEL Le premier Ministre s'est justifié sur les décisions prises

La France se prépare à multiplier les tests

Alors que le confinement est prolongé "au moins jusqu’au 15 avril", comme l’a annoncé le premier ministre Edouard Philippe vendredi 27 mars, le gouvernement est visé par cinq plaintes portées devant la Cour de justice la République (CJR).

Partis politiques, associations, syndicats et corps médical accusent le gouvernement d'avoir manqué de réactivité pour enrayer l’épidémie de Covid-19, dont les premiers cas sont apparus sur le territoire français dès fin janvier.

"Je ne laisserai personne dire qu’il y a eu du retard sur la prise de décision du confinement", a réagi le premier ministre Edouard Philippe lors d'une conférence de presse organisée samedi 28 mars.

"Il n’y a eu aucun retard. L’anticipation a été absolue, dès le premier jour. Au départ, les seules informations venaient de Chine : nous avions très peu de données sur la contagiosité du virus, ou sur la capacité d’immunisation collective (…) La prise de conscience a été longue. Je rappelle qu’au début on m’a expliqué que j’allais faire peur aux Français", estime pour sa part le ministre de la santé Olivier Véran, dans une interview publiée le 29 mars dans le Journal du Dimanche.

319 décès dans les dernières 24 heures

Ce point presse a également été l'occasion pour le gouvernement d'annoncer de nouvelles mesures qui devraient entrer en application dès les semaines à venir, notamment l'augmentation de capacités des hôpitaux français à 14 000 lits en réanimation (contre 5 000 initialement) et la mise en place d'un pont aérien entre la France et la Chine pour acheminer une commande de "plus d'un milliard de masques".

L'épidémiologiste de l'Institut Pasteur Arnaud Fontanet, également membre du conseil scientifique du gouvernement a mentionné lors de ce point presse la mise à disposition de 50 000 tests de dépistage "classiques par jour d’ici fin avril. Ce chiffre devrait atteindre "plus de 100 000 tests rapides par jour" au mois de juin, a ajouté le médecin.

De nouvelles mesures concernant les Ehpad ont également été annoncées : Olivier Véran souhaite que chaque résident soit dorénavant isolé dans sa chambre, afin de limiter les risques de propagation chez ces populations, qui sont les plus vulnérables au virus.

Selon le dernier bilan communiqué en France samedi soir, l’épidémie de Covid-19 a causé la mort de 2 314 personnes en milieu hospitalier depuis le début de l’épidémie, dont 319 dans les dernières 24 heures.