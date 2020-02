Rhume : les médicaments sans ordonnance sont à utiliser avec précaution

Prudence si vous êtes enrhumé ! Les vasoconstricteurs par voie orale, du type Actifed rhume, Humex rhume ou encore Nurofen rhume, peuvent provoquer des effets secondaires graves. L’agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) publie un document à destination des pharmaciens pour un meilleur encadrement des ventes.

[#Vasoconstricteur] Des cas graves d’effets indésirables cardiovasculaires ou neurologiques sont rapportés

Pour favoriser leur bon usage nous publions

????un document d’information pour les patients

????une fiche d’aide à la dispensation pour les pharmaciens

????https://t.co/itC1jJMBCH pic.twitter.com/dSCFGhyZUi — ANSM (@ansm) January 30, 2020

Des médicaments à délivrer avec prudence

“La persistance de cas d'effets indésirables rares mais graves, notamment infarctus du myocarde et accident vasculaire cérébral ischémique ou hémorragique, ainsi qu'un mésusage important des vasoconstricteurs, ont conduit l'ANSM à élaborer ces documents d’information”, précise le texte publié. Les vasoconstricteurs par voie orale sont réservés aux personnes de plus de 15 ans et ne présentant pas de contre-indications. Ils sont déconseillés, par exemple, pour les personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC), souffrant d'hypertension artérielle sévère, étant en période d'allaitement, etc. L’ANSM constate des effets secondaires tels que des AVC, des convulsions, des réactions cutanées ou encore des infarctus.

La liste des médicaments concernés. Source : ANSM

La patience et l’hygiène : les principaux remèdes

Des conseils sont aussi prodigués aux patients. L’ANSM rappelle qu’un rhume guérit spontanément en 7 à 10 jours sans traitement. Il faut utiliser des solutions de lavage pour humidifier le nez, boire suffisamment, aérer les pièces et surélever sa tête pendant la nuit. Les mesures d’hygiène sont à mettre en place lorsque les premiers symptômes se manifestent. Si elles sont inefficaces, un traitement par vasoconstricteur peut être envisagé. Dans tous les cas, ces médicaments ne doivent pas être pris pendant plus de 5 jours et si les symptômes continuent ou s’aggravent, il faut consulter un médecin. Le rhume est l'infection virale la plus fréquente en France. Chaque année, il est l'objet de plus 10 millions de consultations.