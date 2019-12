Rhume : vers une information renforcée sur les effets indésirables des vasoconstricteurs

C'est le premier réflexe en cas de rhume: se faire délivrer en pharmacie des comprimés vasoconstricteurs -accessibles sans ordonnance pour les produits utilisables par voie orale- qui ont pour effet de déboucher le nez. Mais ces médicaments présentent des risques d'effets indésirables certes rares mais graves. Une récente enquête de pharmacovigilance présentée devant l'Agence Nationale de sécurité du Médicament (ANSM) a montré la persistance de ces effets indésirables lors de l'utilisation de ces produits, notamment des risques d'infarctus du myocarde et d'accident vasculaire ischémique.

Ces risques rappelés le 17 décembre par un communiqué de l'ANSM sont d'autant plus importants que les vasoconstricteurs sont souvent l'objet d'une mauvaise utilisation : traitements prolongés au-delà de 5 jours ou association entre des vasoconstricteurs par voie orale et par voie nasale, sans parler du non-respect des contre-indications figurant sur les notices de ces médicaments.

Une fiche d'aide à la dispensation dès janvier 2020

L'ANSM vient d'appeler l'ensemble des acteurs concernés, usagers, patients, professionnels de santé et industriels, pour envisager la mise en place de mesures visant à prévenir ces effets indésirables. Dès le mois de janvier 2020, une fiche d'aide à la dispensation des vasoconstricteurs par voie orale pourrait être diffusée auprès des pharmaciens d'officine pour rappeler les bons usages de ces médicaments, les risques et les conseils pour le traitement du rhume. Cette fiche serait remise aux patients lors de la délivrance de ces médicaments.

Les produits concernés sont : Actifed Rhume en comprimés, Actifed Rhumle Jour et Nuit en comprimés, Actifed LP Rhinite Allergique en comprimés, Dolirhume Paracétamol et Pseudoephédrine 500mg en comprimés, Humex Rhume en comprimés, Nurofen Rhume en comprimés, Rhinadvil Rhume Ibuprophène/Pseudoephédrine en comprimés enrobé et en capsule molle 200mg, Rhinureflex en comprimé pelliculé et Rhumagrip en comprimé.