Un médicament pour la vessie serait dangereux pour la rétine

Presque tous les médicaments ont des effets secondaires, parfois, certains sont découverts des années après la commercialisation. Aux États-Unis, des chercheurs ont constaté un lien entre un traitement contre la vessie douloureuse et les troubles de la rétine. Dans leurs résultats, présentés lors de l’American Academy of Ophtalmology, ils montrent que le médicament pourrait provoquer la dégénérescence maculaire liée à l’âge ou la dystrophye.

Un traitement pour soulager les douleurs de la vessie

Le syndrome de la vessie douloureuse, ou cystite interstitielle, touche principalement les femmes. Il est caractérisé par des douleurs au niveau de la vessie ou du plancher pelvien, et des envies très fréquentes d’uriner. Aux États-Unis, le seul médicament permettant de le traiter est l’elmiron. D’après les chercheurs, des centaines de milliers de personnes l’auraient pris.

L’an passé, un médecin du centre de l’oeil Emory à Atlanta a constaté que 6 patients avaient des mutations anormales de la macula, la partie centrale de la rétine. Tous prenaient de l’elmiron depuis environ 15 ans. Une équipe de trois ophtalmologues a décidé de lancer une étude. Ils ont recruté 91 patients qui ont passé différents tests ophtalmologiques. 22 d’entre eux souffraient d’une intoxication médicamenteuse. Plus la quantité d’elmiron prise était élevée, plus le risque d’intoxication était élevée.

"C’est malheureux, explique le Dr Vora, l’un des co-auteurs, vous avez un patient qui a une maladie chronique comme la cystite interstitielle, pour laquelle il n’y a pas de traitement efficace ni de remède. On lui prescrit ce médicament car il est connu pour ne pas avoir beaucoup d’effet secondaire et peu de risques, et personne ne s’interroge plus jamais. Et année après année, le nombre de pilules que les gens prennent augmente de plus en plus."

Faire des dépistages réguliers

Le médecin recommande aux personnes qui prennent de l’elmiron, mais qui ne montrent aucun signe d’intoxication, d’aller faire un examen de la rétine chaque année. Dépister tôt d’éventuels problèmes de la rétine permettrait de stopper leur propagation.