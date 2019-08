Se filmer avec son Smartphone pour mesurer sa tension artérielle

Le smartphone pourrait remplacer votre vieux tensiomètre de famille. D’après les travaux de chercheurs de l’Université d’Hangzhou en Chine et de l’Université de Toronto au Canada, publiés dans Circulation : Cardiovascular Imaging, filmer son visage avec un smartphone pourrait devenir une méthode plus rapide et plus pratique de surveiller sa tension artérielle.

Cette méthode, appelée “imagerie optique transdermique”, mesure la tension artérielle d’une personne grâce à une courte vidéo de son visage. Les mesures se basent sur les capacités de des capteurs optiques des téléphones afin de suivre les mouvements de circulation sanguine sous la peau.

“Une forte tension artérielle est un facteur majeur de maladies cardiovasculaires, qui peuvent elles-mêmes mener à la mort ou au handicap, explique le professeur Kang Lee, auteur principal de l’étude. Afin d’éviter cela, une surveillance régulière de la tension artérielle est essentielle.”

Une méthode plus pratique que le tensiomètre classique

“Même s’ils sont très précis, les tensiomètres sous forme de brassard sont gênants et peu confortables, ajoute Lee. Les gens ont tendance à ne pas suivre les recommandations de l’American Heart Association ou les conseils des fabricants qui suggèrent de prendre plusieurs mesures à chaque utilisation.”

Cette nouvelle méthode a été testée sur 1 328 participants au Canada et en Chine. Chaque participant s’est assis devant un smartphone programmé pour filmer leur visage pendant 2 minutes.

Au même moment, les chercheurs utilisaient des méthodes plus classiques de mesure de la tension artérielle afin de comparer les mesures du smartphone aux mesures classiques.

Résultat : la technologie d’imagerie optique via les vidéos en selfie a été capable de mesure la tension artérielle avec une exactitude de 95% contre 96% pour les dispositifs traditionnels de mesure.

Encore des améliorations avant de se lancer

Cette technologie devrait être encore améliorée avant d’atteindre le grand public. L’équipe de chercheurs explique par exemple que les essais ont été réalisés avec une lumière et une température fixes, ce qui pourrait signifier que le niveau d’exactitude serait moindre dans des conditions différentes (à la maison ou à l’étranger).

De plus, Lee précise qu’aucun des participants aux tests n’avaient de couleur de peau très foncée ou très claire. Il note également qu’ils avaient tous des niveaux de tension artérielles considérés comme normaux ce qui laisse des doutes sur l’efficacité de la méthode sur des personnes souffrant d’hypertension artérielle.

L’équipe souhaite également améliorer sa technologie afin qu’une vidéo de 30 secondes suffise (plutôt que deux minutes) pour rendre l’expérience plus pratique.