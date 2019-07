Hypertension : contrôler seul sa tension artérielle permet de mieux la faire baisser

Surveiller sa propre tension artérielle sans l’aide d’un médecin encourage les hypertendus à faire de l’activité physique, selon une nouvelle étude. Une activité physique qui contribue elle-même à faire baisser naturellement la tension.



Les chercheurs ont recruté 24 participants hypertendus et les ont engagés dans un programme d'exercices aérobiques supervisés de 12 semaines. La moitié des malades ont surveillé seuls leur tension deux fois par jour, avant et après l'exercice. L’autre moitié ne l’a pas surveillée du tout. Les deux groupes ont fait de l'exercice sur tapis roulant pendant 40 minutes trois fois par semaine.

Une tension artérielle qui baisse deux fois plus

Bien que les deux groupes aient vu leur tension artérielle baisser à la fin des 12 semaines, le groupe qui s’est surveillé seul a réduit sa tension artérielle environ deux fois plus que le groupe qui ne l'a pas fait (soit 10 points contre 5 points).



Un mois après la fin de l’expérience, l’équipe a sondé les participants par téléphone sur leur état. Au total, environ 75% des hypertendus maintenaient encore un certain niveau d'exercice, mais ceux qui faisaient partie du groupe d'auto-surveillance faisaient en moyenne 70% de leur volume d'exercice précédent, comparativement à l'autre groupe, qui n’en faisait que 30%.



Par ailleurs, ceux qui continuaient de surveiller seul leur tension artérielle pratiquaient une activité physique plus intense que celle du programme expérimental, soit 45 minutes d'exercice au moins trois jours et demi par semaine.

15 millions de personnes en France

Se surveiller seul "est très puissant pour une personne atteinte d'hypertension, car cela lui prouve que sa tension artérielle est plus basse les jours où elle fait de l'exercice. Il y a très peu de maladies chroniques qui réagissent de cette façon à l'exercice. Imaginez si une personne obèse perdait 5 à 7 livres après une seule séance d'exercice ?", explique Amanda Zaleski, auteure de l’étude.

Aujourd’hui, l’hypertension artérielle (HTA) touche 15 millions de personnes en France, soit près d’un adulte sur trois. Selon l'étude Esteban récemment publiée par Santé publique France, 36% des hommes adultes sont aujourd’hui hypertendus, contre 25% des femmes. 60% des personnes âgées de plus de 65 ans souffrent par ailleurs de cette pathologie ; des chiffres qui grimpent à 80% chez les plus de 80 ans.