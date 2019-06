Hypertension « blouse blanche » : ce n'est pas qu'une maladie psychologique

L’hypertension "blouse blanche" double le risque de décès cardiovasculaire, selon une nouvelle recherche. On désigne ainsi le fait qu’une pression artérielle mesurée par un médecin (souvent en blouse blanche) est plus importante que celle mesurée par une infirmière ou un autre tiers, du fait de l'anxiété générée par la visite médicale. Jusqu’ici, on considérait que ce n’était pas une vraie hypertension, donc pas une vraie maladie. Désormais, c’est bien un facteur de risque cardiovasculaire.

Un adulte sur cinq pourrait souffrir d'hypertension artérielle "blouse blanche"

Les chercheurs ont également constaté que les patients atteints d'hypertension "blouse blanche" qui prenaient déjà des médicaments pour traiter leur hypertension artérielle ne présentaient pas un risque accru de maladie cardiaque ou de décès d'origine cardiovasculaire comparativement à ceux dont la tension artérielle était normale.



"Des études suggèrent qu'environ un adulte sur cinq pourrait souffrir d'hypertension artérielle blouse blanche. Nos résultats soulignent l'importance d'identifier les personnes atteintes de cette maladie", a déclaré l'auteure principale de l'étude, Jordana B. Cohen.



Son équipe a effectué une méta-analyse de 27 études, comprenant plus de 60 000 patients. Elle a constaté que les patients atteints d'hypertension "blouse blanche" non traitée présentaient un risque accru de maladie cardiaque de 36% et un risque accru de décès de 33%.

Modifier le mode de vie

"Nous conseillons aux personnes souffrant d'hypertension blouse blanche non traitée de modifier leur mode de vie, notamment en cessant de fumer, en réduisant leur consommation d'alcool et en améliorant leur régime alimentaire et leur activité physique", notent les scientifiques. Ils ajoutent : "nous conseillons également aux soignants de ne pas surtraiter les personnes atteintes d'hypertension blouse blanche qui prennent déjà des médicaments contre l'hypertension, car cela pourrait entraîner une chute dangereuse de la tension artérielle et des effets secondaires".



L’hypertension artérielle constitue pourtant un facteur de risque majeur de maladies cardiovasculaires (insuffisance coronaire, AVC, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, anévrysme artériel, dissection aortique, arythmie, démence…), et peut donc être mortelle quand elle n'est pas traitée.