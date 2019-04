Hôpital public

La chanson est un SOS : le personnel des urgences du Centre hospitalier de Valence alerte l’opinion publique sur le manque de moyens à l’hôpital et la suppression de postes. Postée sur les réseaux sociaux mardi 26 mars, elle dépasse déjà le million de vues.

Demander plus de moyens

La musique reprend l’air du tube "A nos souvenirs" de Trois cafés gourmands. Pendant un peu plus de trois minutes, une vingtaine d’infirmières et d’infirmiers en blouse blanche raconte en chanson leurs difficultés. "Nous, on fait tout ce qu'on peut, on veut prendre soin d'eux, mais plus le temps de rien, mais on n'a plus de moyens", chantent-ils. Leur service d’urgence est saturé : "des heures sur un brancard tiens voilà une escarre". Manque de temps, de moyens, le personnel réclame de meilleures conditions de travail : "on veut plus de matériel, adapté à ce bordel, des draps, des couvertures, des bouteilles d’oxygène et des médicaments en nombre suffisant".

Un déficit de huit millions d’euros

Au départ, la chanson a été écrite pour les besoins d’une manifestation. La vidéo cartonne sur les réseaux sociaux et a largement dépassé les frontières de la région. Au total, elle a été partagée plus de 30 000 fois et dépasse le million de vues.

Le Centre hospitalier de Valence connait des difficultés financières avec un déficit de 8 millions d’euros l’an dernier. En décembre 2018, la Chambre régionale des comptes exigeait l’application d’un plan de redressement, arrêté fin 2017. Il prévoit la suppression de lits et de postes. Le mardi 26 mars, près de 200 personnes ont manifesté devant l’hôpital de Valence pour dénoncer ces mesures.