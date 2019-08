Moustique tigre : plusieurs départements mènent des opérations de démoustication

La France s’attaque au moustique-tigre. Plusieurs départements mettent en place des opérations de démoustication pour tenter d’enrayer la prolifération d’Aedes albopictus. Ces décisions font suite à différents signalements de cas de dengue en métropole.

Démoustication dans les départements du Sud

Dans les Landes, à Mont-de-Marsan et à Saint-Pierre-du-Mont, les autorités ont décidé de procéder à plusieurs démoustication car un cas de dengue a été détecté dans la commune. "L’objectif est d’éliminer les moustiques tigres présents dans les lieux fréquentés par le patient, afin d’éviter tout risque de propagation du virus dans l’hypothèse où ils auraient été contaminés en piquant cette personne", explique la mairie de Mont-de-Marsan dans un post Facebook. Comme la patiente concernée a contracté la dengue lors d’un séjour en Asie, le principal risque est qu’elle ait été piquée entre temps par un moustique tigre. Ce dernier deviendrait alors porteur du virus de la dengue et pourrait le transmettre à d’autres personnes. L'insecte peut également être porteur de zika ou chikungunya.

À Bergerac, deux individus revenant d'un séjour aux Antilles ont été contaminés par la dengue. Le quartier autour de l’hôpital va être démoustiqué vendredi 2 août au matin. D’autres villes ont mené des opérations similaires notamment Montauban (Tarn-et-Garonne), Arles (Bouches-du-Rhône) ou encore Lévignac (Haute-Garonne).

Un insecte impossible à éradiquer

"Les produits utilisés sont à base d’un pyréthrinoïde ou de pyréthrines naturelles, dûment homologués pour cette application, explique la mairie de Bergerac. Ce sont ces mêmes matières qui servent à la confection des produits antimoustiques domestiques qu’on trouve en pharmacie et dans le commerce." Lors d’une démoustication, le traitement insecticide est pulvérisé dans un rayon de 150 mètres autour des zones où l’insecte a été identifié, car le moustique tigre se déplace peu dans son environnement. Si cette technique permet d’éliminer une partie des moustiques, les éradiquer est illusoire, comme le souligne la mairie de Mont-de-Marsan : "les opérations de démoustication permettent de gérer la présence de moustiques possiblement contaminés et présentant un risque pour la santé, mais ne sont pas une solution durable pour réduire la nuisance".

Des mesures individuelles

Pour lutter contre le moustique tigre, il faut éviter de laisser des eaux stagner autour de son domicile, dans des pneus usés par exemple, des jouets pour enfants, des gouttières ou encore dans les coupelles des plantes. Des pièges sont commercialisés et peuvent être placés à l'extérieur. Il est important de se protéger individuellement de l'insecte en portant des vêtements longs et clairs, et en utilisant des produits répulsifs. Si vous voyez un moustique tigre, vous pouvez signaler sa présence sur ce site.