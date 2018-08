Dengue: un nouveau cas à Balma, en banlieue de Toulouse, déclenche une opération de démoustication

L’Agence Régionale de Santé d’Occitanie (ARS) a été informée d’un 2ème cas de dengue dans la région. Après Blagnac, c’est à Balma, dans la banlieue de Toulouse qu’une dengue a été diagnostiquée chez un malade au retour d’un voyage en zone d’endémie.

Du fait de la présence du moustique Tigre dans la région, qui est le vecteur naturel de la dengue, une opération de démoustication a été programmée pour éviter que le virus ne soit transmis à d’autres personnes.

La démoustication contre la transmission

C’est la 6e opération de démoustication réalisée en France depuis le début de la période de surveillance de cette infection virale, qui est en recrudescence cette année dans la zone Pacifique et en Asie.

Certaines personnes qui voyagent dans ces pays contractent l’infection et la ramènent en France. Le moustique tigre, qui prolifère désormais en Occitanie, s’infecte en piquant une personne malade et peut transmettre la dengue à d’autres personnes dans le voisinage.

Il peut en être de même du chikungunya et du zika. Les opérations de démoustication sont donc organisées dans un large périmètre autour du foyer du malade.

Symptômes de la dengue

La dengue, aussi appelée "grippe tropicale", est une fièvre hémorragique tropicale liée à un arbovirus, transmis par la piqûre d’un moustique tigre femelle uniquement. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime à 50 millions le nombre de cas annuels dans le monde, dont 500 000 cas de dengue "hémorragique", c'est-à-dire qui sont mortels dans plus de 2,5% des cas. La dengue est initialement présente dans les zones tropicales et subtropicales du monde.

Les symptômes de la dengue se manifestent au bout de 3 à 14 jours (en moyenne 4 à 7 jours) après la piqûre infectante. On observe alors un syndrome grippal touchant les nourrissons, les jeunes enfants et les adultes. Il n’existe aucun traitement spécifique. Si la dengue hémorragique est une complication potentiellement mortelle, le diagnostic clinique précoce et une prise en charge clinique rapide permettent souvent de sauver des vies.

Majorité de cas importés

Les cas importés de dengue, de chikungunya ou de zika sont assez fréquents en Occitanie depuis l’implantation du moustique tigre dans cette région. Les cas autochtones sont beaucoup plus rares, mais ont été rapportés en Italie et dans le Var.

Le moustique Tigre restant là où il est né et ne se déplaçant quasiment pas, il suffit de faire une démoustication sur 150 mètres autour du foyer du malade. En théorie, c’est efficace mais il faut savoir que toutes les infections avec le virus de la dengue ne donnent pas de symptômes et qu’il est donc possible que le virus soit quand même transmis.

Se protéger du moustique le jour et la nuit

La vaccination contre la dengue est assez compliquée à mettre en place et n'est pas disponible. Il faut donc se protéger du moustique Tigre de début mai à fin novembre, qui est la période de circulation du virus. Mais il ne suffit pas de se protéger le soir : contrairement à la plupart des moustiques qui piquent uniquement le soir et la nuit, le moustique Tigre, tout comme les autres moustiques Aedes, pique le jour. Il est particulièrement actif en début de matinée et en fin d’après-midi.

Le moustique Tigre est reconnaissable à son abdomen pointu, à des rayures… et à son agressivité.