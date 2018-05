Dengue : une fillette de six mois décède d'une évolution foudroyante

Une fillette de six mois est décédée samedi 19 mai au soir à Nouméa des suites de la dengue, en raison de la dégradation de son état général.

Evolution de la maladie foudroyante

"Les parents du nourrisson l’avaient conduit au médipôle de Koutio dans la soirée de vendredi", précise un communiqué du gouvernement. Malgré une prise en charge en soins intensifs, l’évolution de la maladie a été foudroyante. Déclarée en Nouvelle-Calédonie le 22 février, l’épidémie de dengue a déjà emporté une femme de 74 ans, sans antécédents médicaux particuliers.

Selon les autorités sanitaires, 1 200 cas de dengue ont été recensés en Nouvelle-Calédonie. Environ une vingtaine de nouveaux cas sont actuellement déclarés chaque jour. Il a été demandé à la population de ne pas relâcher ses efforts dans la lutte contre les gîtes larvaires des moustiques.

La dengue, aussi appelée "grippe tropicale", est une fièvre hémorragique tropicale liée à un arbovirus, transmis par la piqûre d’un moustique tigre femelle uniquement. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime à 50 millions le nombre de cas annuels dans le monde, dont 500 000 cas de dengue "hémorragique", c'est à dire qui sont mortels dans plus de 2,5% des cas. La dengue est initialement présente dans les zones tropicales et subtropicales du monde.

Symptômes de la dengue

Les symptômes se manifestent au bout de 3 à 14 jours (en moyenne 4 à 7 jours) après la piqûre infectante. On observe alors un syndrome grippal touchant les nourrissons, les jeunes enfants et les adultes. Il n’existe aucun traitement spécifique. Si la dengue hémorragique est une complication potentiellement mortelle, le diagnostic clinique précoce et une prise en charge clinique rapide permettent souvent de sauver des vies.

Comme le souligne l'Organisation de la Santé (OMS), "on retrouve plus de 70% de la charge de morbidité imputable à cette maladie en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique occidental. En Amérique latine et dans les Caraïbes, l’incidence comme la gravité de la maladie ont augmenté rapidement ces dernières années. L’Afrique et la Méditerranée orientale ont également enregistré davantage de flambées épidémique au cours des dix dernières années". Dernièrement, près de 1 300 cas de dengue ont été confirmés dans le nord, l’ouest et le sud de la Réunion depuis le 1er janvier 2018.