Dengue : un quartier de Bergerac se lance dans la chasse au moustique tigre

Du 14 au 19 juin, un homme revenant d’un voyage en Afrique a été admis à l’hôpital Samuel-Pozzi de la ville de Bergerac (Dordogne). Le patient a contracté la dengue, maladie infectieuse virale transmise par le moustique tigre. Une opération de démoustication aura lieu dans le quartier de l’hôpital dans la matinée du mardi 2 juillet entre 5h et 6h.

"L’objectif étant d’éliminer les moustiques présents dans les lieux fréquentés par le cas de dengue, afin d’éviter tout risque de propagation du virus dans l’hypothèse où ils auraient été contaminés en piquant cette personne", a précisé l'Agence régionale de santé (ARS) de la Dordogne dans un communiqué.

De l'insecticide sera pulvérisé depuis des véhicules et des appareils portatifs dans plusieurs artères du quartier, notamment les boulevards Albert-Calmette à hauteur de l’hôpital et dans les rues Joachim-du-Bellay et Ambroise-Paré, précise le journal Sud-Ouest.

Maintenir les fenêtres fermées

"Ce traitement, qui s’applique dans un espace très limité, est une intervention parfaitement maîtrisée et qui ne revêt pas de danger particulier, sous réserve du respect des consignes transmises et distribuées aux habitants qui résident dans le secteur concerné", assurent l'ARS de Dordogne et les autres autorités responsables de l'opération de démoustication.

Les habitants du quartier sont priés de fermer les fenêtres de leur logement pendant la démoustication, de ne pas laisser les vêtements jouets et aliments à l'extérieur, ainsi que de garder les animaux domestiques (chien, chat etc) à l'intérieur.