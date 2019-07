Les Américains atteints de cancer colorectal sont de plus en plus jeunes

Le cancer colorectal touche généralement des personnes âgées d’environ 70 ans. Aux Etats-Unis, la proportion d’adultes de moins de 50 ans atteints de cette maladie tend à augmenter depuis les années 70.

Une nouvelle étude, publiée dans la revue Cancer, démontre que l’incidence du cancer colorectal chez les plus jeunes a continué a augmenter dans la dernière décennie. De plus, la maladie est généralement à un stade plus avancé au moment du diagnostic.

Les chercheurs de l’université du Texas, à Austin, ont analysé la base de données nationales sur le cancer, qui comprend plus de 70% des nouveaux cas aux Etats-Unis. De 2004 à 2015, 130 165 patients de moins de 50 ans ont reçu un diagnostic de cancer colorectal, contre 1 055 598 chez ceux de plus de 50 ans.

Faire un examen de dépistage plus tôt

"Plusieurs études ont montré que le taux de cancer colorectal chez les jeunes adultes a augmenté lentement aux Etats-Unis depuis les années 70, mais les médecins en exercice voient de plus en plus de jeunes atteints de cancer colorectal, parfois même plus jeunes de dix ans", relate Boone Goodgame, auteur principal de l’étude.

La proportion de patients diagnostiqués avec un cancer colorectal âgés de moins de 50 ans est passée de 10% en 2004 à 12,2% en 2015. "Jusqu’à l’année dernière, il était recommandé d’effectuer un dépistage du cancer du colon à partir de 50 ans. Aujourd’hui, il est plutôt recommandé de l’effectuer à 45 ans, mais la plupart des médecins et des patients ne semblent pas suivre ces recommandations".

D’après Boone Goodgame, la raison de cette augmentation des cas ce cancers n’est pas claire. D’autres études ont suggéré qu’elle pourrait être due à une hausse du poids corporel, accompagnée de modifications des bactéries gastro-intestinales.

D’autres études doivent être faites

Dans un éditorial d’accompagnement à la présente étude, Chyke Doubeni, chercheur à l’université de Pennsylvanie, souligne le besoin de recherches supplémentaires.

"Etant donné que le nombre de cas de cancer colorectal d’origine héréditaire est beaucoup plus élevé chez les personnes plus jeunes, on ignore si le dépistage de ces cas génétiques dans un groupe présentant un taux de maladie aussi bas peut entraîner un équilibre favorable entre dommages et avantages". Chyke Doubeni estime que toutes les hypothèses possibles sur cette augmentation des cas de cancer doivent être testées. Et cela, pour être bien certain que le changement d’âge de dépistage soit la réponse de santé publique appropriée.