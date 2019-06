Les délais de rendez-vous chez l’ophtalmo se réduisent

Prendre rendez-vous chez l’ophtalmologiste est bien souvent une épreuve de patience, avec parfois plusieurs mois d’attente, notamment en zone rurale. Selon une étude CSA menée pour le principal syndicat des ophtalmologistes (Snof), le délai moyen a baissé de 25 jours entre 2019 et 2017. Il est ainsi passé de 80 à 55, une "nette réduction" selon le syndicat de la profession.

Un objectif "zéro délai en 2022"

L’institut a passé des appels mystères à 2 000 ophtalmologistes, soit près de la moitié des praticiens en France. Cette démarche a également été utilisée pour 1 890 professionnels recensées sur deux sites de rendez-vous en ligne. Si attendre en moyenne 55 jours pour voir un ophtalmologiste parait encore long, nous sommes loin des 80 jours d’attentes de ces dernières années. Le syndicat des ophtalmologistes s’est fixé un objectif "zéro délai en 2022". Il compte notamment sur la prise de rendez-vous en ligne, le contingent disponible d’internes en ophtalmologie et sur la création de postes supplémentaires.

Des rendez-vous reportés à plus de six mois

Il existe cependant une ombre au tableau. Même si les délais de rendez-vous baissent, il faut avant tout réussir à en décrocher un ! Toujours selon l’étude CSA, 36% des demandes de consultations simples n’aboutissent pas. Les agendas des praticiens sont remplis, certains rendez-vous sont alors laissés en suspens, voire reportés à plus de six mois. Selon Thierry Bour, président du Snof, ces rendez-vous manqués sont entre 3,5 à 4 millions cette année.

Certaines régions sont plus touchées que d’autres. Parmi les mauvais élèves, la Normandie et la Bretagne. Parmi les bons, la région parisienne, mais aussi la région Provence-Alpes-Côtes d’Azur (PACA) et la Bourgogne-Franche-Comté.