Trop de délais d'attente

Six mois d’attente pour un rendez-vous chez un ophtalmologiste ? Allez sur internet !

Près de six Français sur dix ont déjà renoncé à voir un spécialiste en raison des délais trop longs pour obtenir un rendez-vous ; et plus particulièrement, l’ophtalmologie est la spécialité où la pénurie se fait ressentir le plus durement, et dans certains départements, l’attente peut atteindre de six mois à un an.

