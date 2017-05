Inventeur du test de vision

Ophtalmogie : Google rend hommage à Ferdinand Monoyer

Ses échelles de lettres s’invitent dans tous les cabinets d’ophtalmologie. Ferdinand Monoyer est célébré par Google.

Ce 9 mai, Google célèbre un illustre inconnu, Ferdinand Monoyer. Vous ne connaissez probablement pas son nom. Et pourtant, vous l’avez forcément croisé dans un cabinet d’ophtalmologie. Et pour cause : le doodle du jour rend hommage à l’inventeur du test de vision.

Né un 9 mai 1836, Ferdinand Monoyer a révolutionné le domaine de l’ophtalmologie. Lyonnais de naissance, il grandit en Alsace et suit ses études de médecine à Strasbourg (Bas-Rhin). C’est là qu’il se passionne pour l’optique.

Les heures de gloire du physicien attendront la fin de la guerre franco-prussienne de 1870. Déplacé à Nancy (Meurthe-et-Moselle), il soumet une proposition de système métrique qui vise à numéroter la puissance des verres correcteurs. C’est la dioptrie. En 1875, l’unité est adoptée à l’occasion du Congrès d’Ophtalmologie de Bruxelles.