Sa langue est rongée par les boissons énergisantes, il alerte

Cette photo devrait en dégoûter certains… et a fait grand bruit sur internet. Dan Royals, professeur vivant en Asie, a publié sur Facebook une photo de sa langue rongée. Il explique dans le post en dessous son habitude de consommer au moins cinq ou six canettes de boissons énergisantes par jour. Mais il a un jour réalisé que sa langue était en train de se décomposer. Il est alors allé voir son médecin, qui lui a interdit de boire de nouveau des boissons énergisantes, qui étaient selon lui responsables de l'état de sa langue.

"Vous devriez peut-être y réfléchir à deux fois"

"Qui boit des energy drinks ?", a-t-il demandé sur Facebook au-dessus de la photo. "Vous en êtes accros ? Vous devriez peut-être y réfléchir à deux fois. Voici ce que ça fait à votre langue. Imaginez cela sur vos organes internes !" a-t-il ajouté. Etant aussi fumeur, il indique que selon son médecin, la décomposition de sa langue est uniquement due à sa consommation excessive de boissons énergisantes – et surtout des produits chimiques à l’intérieur. Il va falloir qu'il trouve un autre moyen de lutter contre la fatigue…

Les effets méconnus de ces sodas

Plusieurs dentistes avaient déjà tiré la sonnette d’alarme : en plus des produits chimiques, ces boissons ont une haute teneur en sucre et en acide. Si leur composition en fait des boissons "excitantes" qui engendrent un pic d’énergie, cela n’est pas sans effets sur notre corps. En réalité, les effets d’une consommation excessive de sodas de ce type sur la santé sont encore méconnus du grand public.

A cause de la présence importante de sucre (une canette contient jusqu’à 60g de sucre, soit 13 cuillères à café) et de caféine, les consommateurs réguliers risquent du diabète, des palpitations, de l’hypertension, une dépendance… Il y a également des effets psycho-comportementaux : irritabilité, nervosité, anxiété, crises de panique… L’an passé, une étude canadienne avait montré que plus de la moitié des adolescents ayant consommé des boissons énergisantes avaient subi des palpitations cardiaques, des nausées, et, beaucoup plus rarement, des convulsions.