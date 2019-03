Malgré les doutes, les compléments alimentaires séduisent toujours

Oméga 3, vitamines, minéraux, acides gras ou acides aminés… Les variétés de compléments alimentaires sont nombreuses. Un complément alimentaire a pour mission de fournir une substance à notre corps qui manque dans notre régime alimentaire quotidien. Dans les rayons des grandes surfaces, des pharmacies ou encore des magasins bio, les effets de ces compléments peuvent être nombreux: améliorer le sommeil, gagner en vitalité, diminuer le stress, mincir…

Un marché qui représente environ 2 milliards d’euros

L’année dernière en France, en 2018, le marché des compléments alimentaires a représenté 1,9 milliard d’euros. Une légère augmentation par rapport à l’année précédente, selon le Syndicat national des compléments alimentaires (Synadiet). Selon un sondage Opinion Way pour le syndicat, 46% des Français ont déjà consommé des compléments alimentaires. Pour eux, ils sont une solution naturelle afin d’entretenir leur santé sans avoir recours à des médicaments.

Les produits minceurs ont moins la cote

Près de la moitié des ventes de compléments alimentaires est effectuée en pharmacie. Dans ces établissements, les produits les plus vendus sont ceux censés améliorer la digestion et le transit. Autres produits phares des ventes : ceux qui améliorent l’humeur et diminuent le stress. Dans les grandes et moyennes surfaces, les clients achètent plutôt des compléments alimentaires pour mincir. Toutefois, ces produits se vendent de moins en moins. Selon le Synadiet, les ventes des produits minceur -donc liés à la beauté- diminuent, alors que ceux orientés sur la santé "sont en croissance".

Les compléments alimentaires, pas forcément bons pour la santé

Pourtant, les scientifiques émettent des doutes quant à leur efficacité. Certaines études pointent même des risques pour la santé. C’est le cas notamment d’une enquête publiée récemment par la revue 60 millions de consommateurs. Le magazine a analysé huit marques de compléments alimentaires destinés aux enfants, aux adultes et aux seniors.

Ainsi, certains produits pour enfants à la vitamine D seraient susceptibles de causer un surdosage. De plus, ils contiendraient trop de fructose et de sel et certains additifs pourraient avoir un effet laxatif. Aussi, des gélules à la caféine qui servent à rester éveillé pourraient déclencher des migraines, des nausées, des troubles cardiaques, voire même des signes d’anxiété si elles sont consommées en trop grande quantité. Enfin, des compléments alimentaires destinés aux seniors pour améliorer la mémoire et les capacités cognitives ne sont pas sans danger non plus. Dans le collimateur de la revue, le ginkgo biloba, une plante chinoise dont les vertus n’ont pas été démontrées. L'action de cette plante pourrait interférer avec les traitements anticoagulants.