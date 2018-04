Les compléments alimentaires contenant de la mélatonine pour mieux dormir présentent des risques pour la santé, alerte ce mercredi l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses). 90 cas d’effets indésirables survenus à la suite de la prise de ces compléments alimentaires ont été recensés, parmi lesquels des symptômes généraux (céphalées, vertiges, somnolence, cauchemars, irritabilité), des troubles neurologiques (tremblements, migraines) et gastroentérologiques (nausées, vomissements, douleurs abdominales).

Les recommandations de l'Anses

Après analyse de ces cas, l'agence recommande "aux personnes souffrant de maladies inflammatoires ou auto-immunes, aux femmes enceintes et allaitantes, aux enfants, aux adolescents et aux personnes devant réaliser une activité nécessitant une vigilance soutenue et pouvant poser un problème de sécurité en cas de somnolence de ne pas consommer de mélatonine sous forme de compléments alimentaires".

L'Anses préconise également dans son communiqué, un avis médical pour "les personnes épileptiques, asthmatiques, souffrant de troubles de l’humeur, du comportement ou de la personnalité ou suivant un traitement médicamenteux". En l’absence de données suffisantes sur les effets à long terme de la consommation de mélatonine, l’Agence recommande de limiter la prise de ces produits à un usage ponctuel et de solliciter l'avis d'un médecin.

17% des 25-45 ans souffrent de troubles du sommeil

En France, 40% des Français disent souffrir de troubles du sommeil. Notamment 17 % des 25-45 ans qui dorment en moyenne 5h48 par nuit, selon le dernier rapport de l'Institut de Prévention et d'Education pour la Santé (Inpes). Autant dire, peu. Les femmes, âgées entre 55 et 65 ans et non-sportives, sont plus concernées que les hommes (45% contre 34% d'hommes).

Pourtant, le sommeil est indispensable au développement cérébral de l’enfant, mais aussi à l’élimination des déchets produits par le fonctionnement du cerveau. Avoir une insomnie, ou limiter son temps de sommeil, expose donc à des risques pour la vigilance et l’apprentissage. Par ailleurs, les troubles du sommeil sont associés à diverses maladies, dont le surpoids, l'obésité, et les maladies cardiovasculaires.

Qu'est-ce que l'insomnie ?

On parle d’insomnie dans 3 circonstances : soit lorsque l’on a du mal à s’endormir à l’heure du coucher (insomnie initiale), soit lorsque l’on se réveille fréquemment en pleine nuit pendant de longues durées, soit lorsque l'on se réveille prématurément le matin avec une incapacité à retrouver le sommeil. L'insomnie peut être ponctuelle et transitoire, parfois durable, voire chronique lorsque les troubles se produisent plus de trois fois par semaine, depuis au moins un mois.

Quelles sont les causes de l'insomnie ?

Les premières causes d'insomnie sont le stress et l’anxiété. Ce sont les événements de vie, qu’ils soient positifs ou négatifs, voulus ou subis, qui en sont à l’origine (mariage, divorce, deuil, perte d’emploi...). On parle alors d’insomnie réactionnelle. Il s’agit d’une insomnie aiguë d’ajustement qui est directement causée par l’événement stressant. Ce type d’insomnie dure quelques jours ou semaines et disparaît généralement en moins de trois mois, après la disparition du traumatisme ou des facteurs en cause. Chez les personnes les plus vulnérables, il peut arriver que l’insomnie persiste à la suite de la disparition de l’événement stressant et devienne chronique.

De nombreuses maladies peuvent nuire au sommeil et entraîner des insomnies dites "organiques". Il en est ainsi de certains problèmes digestifs (reflux gastro-œsophagien), respiratoires (asthme), endocriniens (hyperthyroïdie, diabète), neurologiques (Parkinson, maladie d’Alzheimer), cardiaque ou des douleurs d’origine rhumatologique.