Insomnie

Mélatonine : les médecins enfin d'accord sur son utilisation dans les troubles du sommeil

Jusqu’ici les indications de la mélanine étaient très variés. Aujourd'hui les médecins précisent ses indications et la recommandent dans les troubles du sommeil, l'hyperactivité et l'autisme.

Une méthode « naturelle » pour soigner les insomnies ? La mélatonine. Cette hormone est sécrétée par le cerveau lorsque la lumière baisse : elle signale au cerveau qu’il est l’heure d’aller dormir. Depuis plusieurs années, sa consommation augmente en France, notamment à travers les compléments alimentaires. Lors du Congrès du sommeil qui a eu lieu en novembre à Marseille, les chercheurs se sont accordé sur les indications et usages de cette hormone.

La mélatonine présente des avantages dans le traitement de l’insomnie ou des troubles du sommeil en général. Elle ne provoque pas les effets secondaires provoqués par les benzodiazépines, largement prescrites dans ce genre de situation. Parmi ces effets indésirables, il faut citer les hallucinations, les pertes de mémoire et surtout les risques de dépendance.

Les médecins réunis lors de ce congrès ne recommandent pas l’utilisation de la mélatonine en complément alimentaire, car elle est trop peu encadrée et on ne sait jamais bien ce que l’on absorbe. Au contraire, ils conseillent de la prendre sous forme médicamenteuse et de varier les doses selon le type d’insomnie.

Une hormone efficace aussi dans l’autisme

La mélatonine ne doit pas être donnée à des enfants de moins d’un an. Elle peut être utilisée dans le traitement des troubles et déficits de l’attention ou de l’hyperactivité, qui sont associés à un trouble du sommeil.

Pour l’autisme, son utilisation est aussi préconisée car elle améliore le temps total de sommeil et la latence d’endormissement.

La mélatonine apparaît d’après ce groupe de chercheurs comme un traitement intéressant car il est bien toléré.